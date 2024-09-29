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اقتصاد

كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة

كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة
29 سبتمبر 2024 13:59

أطلقت كوريا الجنوبية، وبريطانيا، قناة حوار رفيعة المستوى جديدة، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية والمالية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن وزارة المالية في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول اليوم، قولها إن الاجتماع الافتتاحي للحوار الاقتصادي والمالي الثنائي عُقد في لندن وإن نائب وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي جي-يونغ والمديرة العامة لوزارة الخزانة البريطانية ليندسي وايت حضرا الاجتماع.

وأضافت، أن الجانبين اتفقا على إطلاق قناة حوار جديدة بين وزارتي مالية البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر حول الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، وناقشا كيفية تعزيز التعاون الثنائي بشأن سلاسل التوريد وقضايا الأمن الاقتصادي الأخرى والتعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والاستجابات لتغير المناخ.

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وقالت إن الجانبين ناقشا أيضا قواعد ضريبة الكربون الجديدة في أوروبا، بموجب آلية تعديل حدود الكربون.

وأشارت يونهاب إلى أن "تشوي" التقى مستثمرين كبارا في بريطانيا وطلب منهم زيادة استثماراتهم في كوريا الجنوبية وشرح لهم الظروف المالية في البلاد، وحوافز الاستثمار والسندات المختلفة بالعملة الأجنبية.

المصدر: وام
بريطانيا
كوريا الجنوبية
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