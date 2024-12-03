قطاع الطيران في الإمارات ...يحلق بإنجازاته للمستقبل

قطاع الطيران...يحلق بإنجازاته للمستقبل

رشا طبيلة (أبوظبي)

استطاع قطاع الطيران الإماراتي أن يحلق بإنجازاته وتطوراته في سماء التميز والريادة العالمية ودوره في تعزيز الاقتصاد، فمع نهاية العام الجاري، من المتوقع أن تستقبل مطارات الدولة نحو 150 مليون مسافر، مقارنة مع 134 مليون مسافر العام الماضي، في وقت تبوأت الإمارات مراتب عليا واستثنائية في مختلف مجالات الطيران سواء بمطاراتها، أم ناقلاتها الوطنية من أعداد المسافرين، وتحرير الأجواء والأمن والسلامة والخدمات.

وتسير الناقلات الوطنية الإماراتية إلى أكثر من 600 وجهة في العالم، ما يؤكد مكانة الإمارات في الربط الجوي.

وبحسب آخر بيانات الهيئة العامة للطيران المدني، سجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وتتبوأ الإمارات اليوم مكانة رائدة في قائمة الدول المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين، وستحافظ على مكانتها للعقود الثلاثة المقبلة، فبحسب تقرير حديث للمجلس العالمي للمطارات، جاءت الإمارات ضمن قائمة الدول الـ 20 عالمياً المتقدمة في إجمالي أعداد المسافرين للعام 2023، حيث توقع التقرير حفاظ دولة الإمارات على مكانتها ضمن القائمة للعقود الثلاثة المقبلة بين 2023 و2052.

وتتصدر الإمارات دول الشرق الأوسط في مجال تحرير الأجواء بقطاع الطيران، مسجلة نمواً ملحوظاً في الربط الجوي، وذلك وفقاً لتصنيف الربط الجوي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لعام 2023.وحجزت طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، موقعاً مميزاً ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم بحسب تقييم «إير لاين ريتينج» المتخصص في تقييم معايير السلامة والمنتجات لشركات الطيران العالمية، وبحسب التصنيف، حصلت طيران الإمارات على جائزة أفضل نظام ترفيه على متن الطائرة وأفضل درجة اقتصادية متميزة، في وقت حصلت الاتحاد للطيران على أفضل شركة طيران صديقة للبيئة للعام الثالث على التوالي، وحلت فلاي دبي ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم، بينما حلت بالمرتبة الأولى شرق أوسطياً كأفضل شركة طيران اقتصادي.وحقق مطار دبي الدولي المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن قائمة أكبر مراكز الربط الجوي، بحسب تصنيف مؤسسة «أو إي جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات، وشركات الطيران حول أكبر مطارات الربط الجوي بالعالم.

وتفوقت الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس للعام الثاني على التوالي، على الناقلات العالمية في مجال السلامة والأمان، بعدما تصدرت مراكز متقدمة ضمن تصنيف العام 2024 لأكثر 20 شركة طيران أماناً في العالم، الصادر عن موقع «إيرلاين ريتنج» المتخصص بمراجعة سلامة ومنتجات الطيران.

مطار زايد الدولي

ويأتي افتتاح مطار زايد الدولي من أبرز الإنجازات الاستثنائية في قطاع الطيران في أبوظبي، حيث استقبل مطار زايد الدولي أكثر من 28 مليون مسافر منذ افتتاحه في 15 نوفمبر 2023، ليسطر إنجازات متعددة في عملياته وأدائه وخدماته، وذلك بعد مرور عام على افتتاحه.

وبحسب مطارات أبوظبي التي احتفلت بمرور عام على افتتاح مطار زايد الدولي، فإن أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال عام تتمثل في تصدر مطار زايد الدولي قائمة أسرع المطارات نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية الدولية، والانتقال الكامل لمرفق التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، والمبادرات البارزة مثل إعادة افتتاح المدرج الشمالي قبل الموعد ومشروع السفر الذكي، وبرنامج الخريجين المخصص لتطوير المواهب الإماراتية، والتي أسهمت جميعها في تحقيق هذا النجاح الكبير.

ومن الإنجازات المتعلقة بمكانة المطار على الصعيد الدولي، حصد مطار زايد الدولي جائزة ثالث أفضل مبنى مطار جديد للمسافرين بالعالم في 2024 ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات لعام 2024.

وفاز مطار زايد الدولي بجائزة أفضل مطار في العالم من حيث تجربة المسافرين القادمين، وذلك بعد إعلان مجلس المطارات العالمي جوائز جودة خدمات لعام 2023، وحل مطار زايد الدولي في المرتبة السادسة عالمياً، بين المطارات الأكثر دقة في مواعيد مغادرة ووصول الطائرات لبوابات المطار، وذلك ضمن السعي الحثيث والمتواصل لتحقيق أفضل النتائج العالمية على الصعد كافة، بحسب تقرير وكالة سيريوم لشهر يونيو 2024.