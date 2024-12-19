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​الإمارات تشارك في مؤتمر مساعدة ضحايا حوادث الطائرات في «إيكاو»

​الإمارات تشارك في مؤتمر مساعدة ضحايا حوادث الطائرات في «إيكاو»
19 ديسمبر 2024 18:43

 

دبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، في المؤتمر الثاني «لمساعدة ضحايا حوادث الطائرات وعائلاتهم» الذي نظمته منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) في مدينة هارلم بهولندا.
وخلال المؤتمر، استعرضت الكابتن عاشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة، ريادة دولة الإمارات في مجال سلامة الطيران على المستوى العالمي وحرصها على تقديم الدعم لضحايا حوادث الطائرات وعائلاتهم، وكذلك جهود الدولة المبذولة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
افتتح أعمال المؤتمر سالفاتوري شياكيتانو، رئيس مجلس منظمة الإيكاو، بحضور باري مادلينر، وزير البنية التحتية وإدارة المياه في هولندا، بالإضافة إلى ممثلين من طيران الإمارات، والخطوط الجوية اليابانية، والمجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة الأميركية.
يذكر أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي وضعت اللوائح المنظمة للطيران المدني المتعلقة بخطط دعم العائلات، وتعمل الدولة حالياً على تطوير الإطار الوطني لدعم العائلات بهدف ضمان تقديم الدعم الشامل لضحايا الحوادث وعائلاتهم بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة.
وتأتي مشاركة دولة الإمارات في هذا التجمع الدولي لترسيخ دورها المحوري في تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات، وتشكيل مستقبل سلامة الطيران والتعافي بعد الحوادث على المستوى الدولي.

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