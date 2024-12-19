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اقتصاد

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين

«اقتصادية رأس الخيمة» تنفذ برامج تدريبية لرفع كفاءة الموظفين
19 ديسمبر 2024 18:54

رأس الخيمة (الاتحاد)

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة 4326 ساعة تدريبية خلال عام 2024 ضمن خطتها السنوية، وذلك تحقيقاً لرفع كفاءة الكوادر البشرية وضمان تطوير آليات العمل وسرعة إنجاز خدمات المتعاملين وإسعادهم.ويعتبر التدريب جزءاً مهماً من خطة الدائرة الاستراتيجية، إذ يعزز دور مواردها البشرية وزيادة إنتاجيتهم وصقل مواهبهم ورفع مستواهم المعرفي والثقافي.
وأشارت نبيلة الزعابي، مديرة إدارة الخدمات المساندة بالوكالة، إلى أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية لتعزيز التنمية المستدامة في الموارد البشرية، حيث خضع 122 موظفاً لبرامج تدريبية ضمن خطة متكاملة لصقل مهاراتهم المهنية والسلوكية، وأكمل الموظفون بذلك 4326 ساعة تدريبية.
ولفتت إلى أن البرامج التدريبية تنوعت بين خدمة العملاء وسعادة الموظفين وإدارة الأزمات والكوارث والإسعافات الأولية والمسؤولية المجتمعية وفنون الخطابة والتقديم الإعلامي، وغيرها.
وأضافت الزعابي أن موظفي الدائرة أسهموا في تعزيز المسؤولية المجتمعية بعدد من الفعاليات والمبادرات الداخلية والخارجية تجاه المجتمع، بمجموع 1236 ساعة تطوعية، إضافة إلى حرص الدائرة على تأهيل وتدريب طلبة الجامعات والكليات المختلفة الذين وصل عددهم إلى 26 متدرباً ومتطوعاً.

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