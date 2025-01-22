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اقتصاد

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالمياً للعام الـ 15

الصين تحافظ على صدارتها كأكبر قوة صناعية عالمياً للعام الـ 15
22 يناير 2025 10:28

أكد تشانغ يون مينغ، نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، أن القطاع الصناعي في بلاده سجل نمواً بنسبة 5.8% خلال العام 2024، مقارنة بالعام السابق، محققاً قيمة مضافة بلغت 40.5 تريليون يوان، لتحافظ الصين على صدارتها كأكبر قوة صناعية في العالم للعام الخامس عشر على التوالي.

 

ونقلت صحيفة الشعب اليومية، عن تشانغ ، خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني حول "نتائج التنمية الاقتصادية عالية الجودة" ، أن بلاده أنجزت تركيب 4.25 مليون محطة جديدة لشبكات الجيل الخامس، ما عزز التحول الرقمي في المناطق الصناعية والريفية.

 

وفي قطاع السيارات الكهربائية، أوضح أن الإنتاج بلغ 12.88 مليون سيارة خلال العام الماضي، والمبيعات 12.86 مليون وحدة، مشكلةً 40.9% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة عالمياً، مدعومة ببنية تحتية متطورة تضم أكثر من 12.8 مليون محطة شحن و4.443 محطة لتبديل البطاريات.

 

وشملت الإنجازات الصناعية خلال العام الماضي تسليم 16 طائرة من طراز "C919"، وتشغيل أول توربين غازي ثقيل بقدرة 300 ميغاواط، إضافة إلى إطلاق ثاني سفينة سياحية كبيرة صينية الصنع.

 

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وأكد تشانغ التزام بلاده بتنفيذ استراتيجيات طموحة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيزعلى الاستدامة وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة.

 

 

 
 
 
 
 

          

المصدر: وام
الصناعة
الصين
الاقتصاد العالمي
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