%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات خلال 2025

أبوظبي (وام)

أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال العام 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.

وتوقعت شركة «موردر إنتيليجنس» المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030.

ووفقاً لـ«بروتيندرز»، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقاً لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.

وتتابع شركة «بروتيندرز» حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار.