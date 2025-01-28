الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات خلال 2025

%5 نمواً متوقعاً لقطاع البنية التحتية في الإمارات خلال 2025
29 يناير 2025 01:04

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الدولي للاستمطار» يناقش دمج الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار لتعزيز هطول الأمطار
القمة العالمية للحكومات تكشف عن مشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و 140 وفداً حكومياً

أكدت تقارير دولية صادرة عن شركات بحوث مختصة بقطاع البناء والإنشاء العالمي، على ريادة دولة الإمارات كواحدة من أكثر أسواق البناء نشاطاً على مستوى الإقليمي والعالمي، متوقعة أن يواصل قطاع البنية التحتية نموه خلال العام 2025 بفضل المشاريع الجارية وقيد التطوير.
وتوقعت شركة «موردر إنتيليجنس» المختصة في أبحاث السوق، أن يسجل قطاع البنية التحتية في الإمارات معدل نمو سنوياً مركباً يصل إلى 5% خلال 2025 حتى 2030.
ووفقاً لـ«بروتيندرز»، فقد بلغت قيمة مشاريع البناء المخطط لها في الدولة حتى مطلع العام الجاري نحو 112 مليار دولار، فيما تصل قيمة المشاريع قيد التطوير ما يقارب 56.5 مليار دولار، وبلغت قيمة المناقصات أكثر من 62.8 مليار دولار، وفقاً لتقرير الشركة الأخير حول تتبع نشاط المشاريع في الدولة.
وتتابع شركة «بروتيندرز» حالياً عدداً من مشاريع البناء الجارية والقادمة في دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها 772 مليار دولار.

قطاع البنية التحتية
البنية التحتية
الإمارات
مشاريع البنية التحتية
تطوير البنية التحتية
قطاع البناء
قطاع البناء والتشييد
بروتيندرز
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
الرياضة
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
اليوم 22:48
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©