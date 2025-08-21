«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة «تصريح الإعلانات العقارية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، إطلاق خدمة «تصريح الإعلانات» عبر منصة «AccessRP» التابعة له.

وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع هدف أبوظبي العالمي، المتمثّل في الحد من الإعلانات الوهمية وتعزيز الرقابة على السوق ودعم ثقة المستثمرين، حيث ستُلزم الخدمة جميع الإعلانات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، بالحصول على تصريح صادر عن المركز المالي.

وأطلقت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، هذه الخدمة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، حيث تبرز هذه المبادرة جهود أبوظبي العالمي المستمرة بصفته جهة تنظيمية رائدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في قطاع العقارات.

وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مبادرة «مضمون» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل من خلال مركز أبوظبي العقاري في وقت سابق من هذا العام، والتي تعد أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في الإمارات.