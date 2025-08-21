الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة «تصريح الإعلانات العقارية»

«أبوظبي العالمي» يطلق خدمة «تصريح الإعلانات العقارية»
22 أغسطس 2025 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تملك لحظة تاريخية مدهشة
الإمارات تدين بشدة استهداف قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في السودان

أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، إطلاق خدمة «تصريح الإعلانات» عبر منصة «AccessRP» التابعة له.
وتأتي هذه الخدمة تماشياً مع هدف أبوظبي العالمي، المتمثّل في الحد من الإعلانات الوهمية وتعزيز الرقابة على السوق ودعم ثقة المستثمرين، حيث ستُلزم الخدمة جميع الإعلانات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن نطاق اختصاص أبوظبي العالمي، بالحصول على تصريح صادر عن المركز المالي.
وأطلقت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، هذه الخدمة بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي العقاري، حيث تبرز هذه المبادرة جهود أبوظبي العالمي المستمرة بصفته جهة تنظيمية رائدة لتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المستثمرين في قطاع العقارات.  
وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من مبادرة «مضمون» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل من خلال مركز أبوظبي العقاري في وقت سابق من هذا العام، والتي تعد أوّل منصة لخدمات الإدراج المتعدد للعقارات في الإمارات.

سوق أبوظبي العالمي
أبوظبي
الإمارات
