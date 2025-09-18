الجمعة 19 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذكاء الاصطناعي يسهم بزيادة قيمة التجارة العالمية بـ 40% بحلول 2040

الذكاء الاصطناعي يسهم بزيادة قيمة التجارة العالمية بـ 40% بحلول 2040
18 سبتمبر 2025 08:51

قالت أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إن "الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد تشكيل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا، وقد يُسهم في زيادة قيمة التجارة في السلع والخدمات بنحو 40% بحلول العام 2040، مستفيداً من زيادة الإنتاجية وانخفاض التكاليف.

وأضافت في كلمتها الافتتاحية للمنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية في جنيف تحت شعار "التعزيز، الإبداع، والمحافظة"  أن الذكاء الاصطناعي يثير أيضاً عدداً من التساؤلات بخصوص تحقيق الإنصاف والشمولية، مشددة على أن السياسات التجارية يجب أن تلعب دوراً مركزياً في ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل منصف.

وسلطت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، الضوء على خلاصات التقرير العالمي حول التجارة لسنة 2025، والذي تم نشره بمناسبة انعقاد المنتدى.

وأوضحت، أن هذا التقرير يأتي في ظل أسوأ الاضطرابات التي شهدها النظام التجاري العالمي منذ 80 عاماً لكنها أشارت إلى أنه رغم المخاطر التي تواجه التجارة والنمو وآفاق التنمية، هناك نقاط إيجابية من بينها الإمكانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة
رسمياً.. ألبانيا تعين أول "وزيرة رقمية" ضمن حكومتها
عهود الرومي: تسخير الذكاء الاصطناعي لتحـفيز الإنتاجية

وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يرتفع بنسبة 12 إلى 13% في ظل سيناريوهات مختلفة.

وقالت المديرة العامة للمنظمة إن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تحولات في أسواق العمل من خلال تغيير بعض الوظائف واستبدال أخرى، ما يتطلب استثمارات في السياسات الوطنية لتحسين التعليم والمهارات وإعادة التأهيل والحماية الاجتماعية.

ودعت المنظمة إلى تقليل الفوارق في البنية التحتية الرقمية بين الدول الغنية وتلك ذات الدخل المنخفض والمتوسط مشيرة إلى أن عدد القيود التجارية المفروضة على السلع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ازدياد مستمر، إذ بلغ حوالي 500 قيد في العام الماضي، مقارنة بنحو 130 قيداً فقط في العام 2012، ومعظم هذه القيود فرضتها الدول الغنية والدول ذات الدخل المتوسط المرتفع.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
التجارة العالمية
آخر الأخبار
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
التعليم والمعرفة
"البيت الإماراتي".. نافذة حضارية متكاملة ترسخ الحضور الثقافي للدولة بالصين
اليوم 15:26
ملك تايلاند(أرشيفية)
الأخبار العالمية
ملك تايلاند يقر حكومة جديدة برئاسة أنوتين شارنفيراكول
اليوم 15:19
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
علوم الدار
"الدرون" لتوصيل الطلبات في أبوظبي
اليوم 15:04
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
الرياضة
منتخبنا يواجه ماليزيا في افتتاح سباعيات آسيا للرجبي
اليوم 15:00
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية
"كوميرا باي" التابعة لمجموعة "رويال جروب" تحصل على عضوية "فيزا" الأساسية ما يتيح لها إطلاق محفظة رقمية متعددة العملات في الإمارات
اليوم 14:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©