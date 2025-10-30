«العماد القابضة» تستحوذ على حصص المساهمين الرئيسين في «مدن القابضة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة مدن القابضة، عن قيام شركة العماد القابضة، شركة مملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي، بإتمام عملية الاستحواذ على الأسهم المملوكة من كل من الشركة العالمية القابضة وشركة أبوظبي التنموية القابضة، ترتب عليه تملك شركة العماد القابضة لنسبة 84.76% من أسهم مدن القابضة.

تأتي هذه الصفقة تعزيزاً للتوجه الاستراتيجي للاستثمار في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية للإمارة بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد خاصة في المشاريع الحضرية والتنموية التي تساهم في التنمية المستدامة لاقتصاد إمارة أبوظبي.

وتدعم الصفقة مسيرة مدن المبتكرة في التطوير العمراني، وحرصها على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، من خلال قطاعات أعمالها الأساسية والتي تشمل عدة مجالات رئيسة، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. وتواصل مدن القابضة الالتزام ببناء مجتمعات عمرانية حديثة توفر أسلوب حياة مستدام، ذكي، ومتصل.

