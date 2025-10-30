الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«العماد القابضة» تستحوذ على حصص المساهمين الرئيسين في «مدن القابضة»

«العماد القابضة» تستحوذ على حصص المساهمين الرئيسين في «مدن القابضة»
30 أكتوبر 2025 20:21

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة مدن القابضة، عن قيام شركة العماد القابضة، شركة مملوكة بالكامل من حكومة أبوظبي، بإتمام عملية الاستحواذ على الأسهم المملوكة من كل من الشركة العالمية القابضة وشركة أبوظبي التنموية القابضة، ترتب عليه تملك شركة العماد القابضة لنسبة 84.76% من أسهم مدن القابضة.
تأتي هذه الصفقة تعزيزاً للتوجه الاستراتيجي للاستثمار في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية للإمارة بما يضمن الاستثمار الأمثل للموارد خاصة في المشاريع الحضرية والتنموية التي تساهم في التنمية المستدامة لاقتصاد إمارة أبوظبي.
وتدعم الصفقة مسيرة مدن المبتكرة في التطوير العمراني، وحرصها على تصميم تجارب متميزة تتخطى التوقعات، من خلال قطاعات أعمالها الأساسية والتي تشمل عدة مجالات رئيسة، بما في ذلك العقارات، الضيافة، إدارة الأصول، الاستثمارات، الفعاليات، والسياحة. وتواصل مدن القابضة الالتزام ببناء مجتمعات عمرانية حديثة توفر أسلوب حياة مستدام، ذكي، ومتصل.
 

أخبار ذات صلة
«العالمية القابضة» تبيع حصتها البالغة 42.54% في «مدن» إلى «العماد القابضة»
شركة مدن
آخر الأخبار
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء نيوزيلندا
اليوم 13:51
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
الرياضة
كأس العالم للسباحة بالزعانف في ضيافة أبوظبي
اليوم 13:30
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
الرياضة
إقبال جماهيري كبير على بطولة «دبي ديزرت كلاسيك»
اليوم 13:06
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
الرياضة
الريال وبرشلونة لتجاوز تداعيات «الكلاسيكو» من بوابتي فالنسيا وإلتشي
اليوم 13:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©