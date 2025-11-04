«أديبك 2025» منصة عالمية لأحدث التقنيات والابتكارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



تعرض شركات مشاركة في «أديبك 2025» عدداً من التقنيات التي ستُحدث طفرة نوعية في قطاع الطاقة، عبر ربط رواد التكنولوجيا العالميين بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، من أجل دعم طموحات الدولة في تحقيق مستقبل طاقة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة وأقل تكلفة.

ورصدت «الاتحاد»، خلال جولة في المعرض، طرح حلول مبتكرة جديدة لأول مرة، منها أكبر منصّة برمجيات صناعية في العالم، مزودة بتوأم رقمي ذكي يدمج الرؤى عبر كامل النظام الصناعي، وتقنية متقدمة في الطلاء للمصافي والأنظمة الصناعية عالية الحرارة مرخص من وكالة ناسا، تم تطويره في الأصل لحماية المركبات الفضائية، ويسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإطالة عمر المعدات.

كما تعرض شركات مشاركة حلولاً حاصلة على براءة اختراع مثل صمامات خالية من الجذع، صُمِّمت خصيصاً للقضاء الكامل على انبعاثات الميثان، والجيل الجديد من أنظمة تكييف الهواء في البيئات عالية الخطورة، مثل مصانع البتروكيماويات والمنشآت البحرية، وهي أجهزة مقاومة للانفجار وتعتمد على ثاني أكسيد الكربون، وتوفر تبريداً آمناً وفعالاً في استهلاك الطاقة بانبعاثات كربونية شبه معدومة، إلى جانب حلول مطهرة تنتج في الموقع باستخدام الماء والملح فقط، ما يلغي الحاجة إلى نقل المواد الكيميائية الخطرة، ويخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 90%، ويحقق إدارة آمنة ومستدامة للمياه في التطبيقات الصناعية والبلدية.





توأم رقمي ذكي

كشف نايف بوشعيا، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى شركة «أڤيڤا» المتخصصة في مجال البرمجيات الصناعية التي تدعم التحول الرقمي والاستدامة، عن إطلاق الشركة منصة «CONNECT»، التي تعد أكبر منصة برمجيات صناعية في العالم، والمزوّدة بتوأم رقمي ذكي يدمج الرؤى عبر كامل النظام الصناعي.

وقال لـ «الاتحاد»: إن المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح لشركات الطاقة الاستفادة من التحليلات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتطوير عمليات أكثر ذكاء واستدامة.

وأوضح أن الشركة تعرض قدرات المنصة عبر تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي، لتسلط الضوء على كيفية دعم المنصة لمختلف مراحل دورة الحياة الصناعية، من التصميم والبناء إلى التشغيل والصيانة والتحسين، حيث تمكن المنصة المؤسسات من دفع عجلة الابتكار وتحسين الأداء وتعزيز أهداف الاستدامة في ظل سرعة تطور المشهد الرقمي.





تقنيات الصحة المهنية

من جهته قال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة» المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الشركة تعرض خلال «أديبك 2025» أحدث حلول الذكاء الاصطناعي المصممة لتعزيز خدمات الصحة المهنية المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة، حيث تهدف هذه التقنيات إلى تحسين الكشف المبكر عن المخاطر الصحية والوقاية منها وإدارتها في بيئات العمل عالية الطلب.

وأضاف أن تلك الحلول تعكس التزام الشركة بتطوير خدمات الرعاية الصحية والابتكار ورفاهية الموظفين على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، تعرض شركة «بروميثيوس ميديكال إنترناشونال»، التابعة للشركة، أول برنامج عالمي من نوعه لضمان الرعاية الطبية والأمنية لكبار الشخصيات، وأيضاً برنامجها الشامل للصحة النفسية ورفاهية الموظفين، وهو مبادرة لتعزيز السلامة النفسية، وتحسين إنتاجية القوى العاملة، وتقليل معدل دوران الموظفين من خلال دمج دعم الصحة النفسية.





ربط التكنولوجيا بالصناعة

وقــال هاكوب ديرموسيسيان، المدير العام لمجمـــــوعة «غباش الإمــــاراتية»: شركتــــا «الإمارات للمعــــــــدات الدقيــــــــقة والكـــــــهرباء» و«مجـــــموعة الخليج التجـــارية» التابعتين للمجموعة تعملان ضمن قطاع الطاقة، وتعرضان خـــــلال «أديبك 2025» أحــــدث التقنيات المبتكرة من أربعة من شركـــــائهما العالميـــــين، والتي تستـــــهدف ربط رواد التكنولوجيا العالميين بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، بهدف تعزيز الكفاءة والموثوقية ودعم جهود إزالة الكربون عبر البنية التحتية الحيوية.



براءات اختراع

رصدت جولة الـ«الاتحاد» عرض شركات أجنبية عدداً من الحلول المبتكرة ومنها شركة «أكسفورد فلو»، ومقرها المملكة المتحدة، والتي تستعرض خلال «أديبك 2025» ابتكارها الحاصل على براءة اختراع والمتمثل في صمامات خالية من الجذع، صُممت خصيصاً للقضاء الكامل على انبعاثات الميثان الهاربة، أحد أكبر مسببات الاحتباس الحراري الصناعي.

كما تستعرض شركة «جيانغسو كانغنينغ للتكنولوجيا المقاومة للانفجار»، الجيل الجديد من أنظمة تكييف الهواء المقاومة للانفجار والمُعتمدة على ثاني أكسيد الكربون.

وتُقدم شركة «إيميرالد إيكو تكنولوجيز»، الحاصلة على براءة اختراع في مجال معالجة المياه الكهروكيميائية «AquaChlor»، حلولاً مطهّرة تُنتج في الموقع باستخدام الماء والملح فقط، ما يُلغي الحاجة إلى نقل المواد الكيميائية الخطرة، ويُخفض تكالــيف التشـغيل بنسبـــة تصل إلى 90 %.



«ناسا»

أشار ديرموسيسيان، إلى أنه من ضمن التقنيات الجديدة التي تعرضها الشركة من خلال جناحها في المعرض تقنية متطورة في الطلاء عالي الانبعاثية، المرخَّص من وكالة «ناسا»، والتي تُحدث تحولاً في إدارة الحرارة ضمن المصافي والأنظمة الصناعية عالية الحرارة، معلناً أن تطوير هذا الطلاء تم في الأصل لحماية المركبات الفضائية عند دخولها الغلاف الجوي، كما يُعزز نقل الحرارة الإشعاعية، مما يُسهم في خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 15%، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإطالة عمر المعدات.