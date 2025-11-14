السبت 15 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أسواق الأسهم المحلية تترّقب محفّزات جديدة

أسواق الأسهم المحلية تترّقب محفّزات جديدة
14 نوفمبر 2025 17:07

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
انعكست حالة الترقب لمحفّزات جديدة على استمرار تراجع مؤشرات أسواق الأسهم المحلية، لتختتم تعاملات الأسبوع على تراجعات دون مستويات دعم رئيسية، حيث تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 0.43%، وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.69%. وانعكست حالة الترقب على انخفاض قيمة التداولات الإجمالية في كلا السوقين إلى 1.52 مليار درهم، محصلة تداول 826.8 مليون سهم خلال 36 ألفاً و076 صفقة.

سوق أبوظبي
انخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي بمقدار 43.26 نقطة وبنسبة 0.43% عند مستوى 9917.9 نقطة. وانخفضت قيمة التداولات الإجمالية مقارنة باليوم السابق لتبلغ 849.7 مليون درهم، شملت ما يزيد على 259.98 مليون سهم عبر 21051 صفقة.
 وتصدّر سهم «العالمية القابضة» قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة بنحو 163.44 مليون درهم، وتلاه سهم «الدار» بقيمة 65.5 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بقيمة 59.73 مليون درهم. وجاء سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر نشاطاً من حيث الكمية بنحو 52 مليون سهم، وتلاه سهم «لولو للتجزئة القابضة» بتداول 27.46 مليون سهم، ثم «بريسايت» بنحو 19.78 مليون سهم.

وتضمنت قائمة الأسهم النشطة المرتفعة «أغذية» بنسبة 6.58% إلى 3.56 درهم، «إشراق للاستثمار» بنسبة 3.93% ليغلق عند 0.475 درهم و«لولو للتجزئة القابضة» بنسبة 0.83% ليغلق عند 1.21 درهم، وفي المقابل تضمنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة «بريسايت» بنسبة 6.6% ليسجل 2.83 درهم، و«الدار» بنسبة 1.59% إلى 8.65 درهم و«أدنوك للحفر» بنسبة 0.18% إلى 5.41 درهم.

 سوق دبي المالي
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على انخفاض بمقدار 41.6 نقطة وبنسبة 0.69% عند مستوى 5949.54 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالية في ختام التعاملات 673.27 مليون درهم، بعد التعامل على 566.82 مليون سهم، من خلال تنفيذ 15025 صفقة.
وتضمّنت قائمة الأسهم النشطة المنخفضة كل من «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 2.29% إلى 25.6 درهم، و«طلبات» بنسبة 6.78% ليغلق السهم عند 0.891 درهم، و«أملاك للتمويل» بنسبة 5.2% ليغلق عند 1.64 درهم و«سالك» بنسبة 2.12% إلى 6 دراهم. وفي المقابل ارتفعت أسهم نشطة ومنها «اكتتاب» بنسبة 14.92% إلى 0.724 درهم، و«الإثمار القابضة» بنسبة 9.02% إلى 0.278 درهم، و«شعاع كابيتال» بنسبة 3.3% إلى 0.25 درهم.

