الجمعة 12 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم

«مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
12 ديسمبر 2025 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدن» ترسية عقد تنفيذ أعمال مشروع «ميسان» في جزيرة الريم لمجموعة «تروجان للإنشاءات»، بقيمة إجمالية بلغت مليار درهم.
وسيتم بموجب العقد تشييد مجتمعين سكنيين عصريين ومتكاملين ضمن مشروع «ميسان» هما، «ميار» و«ثريا»، بما يعزز من التزام «مدن» بتوفير قيمة مستدامة طويلة الأجل، وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
ويضم المجتمع السكني «ميار» 60 تاون هاوس، و132 وحدة سكنية متعددة الطوابق هي الأولى من نوعها في أبوظبي، تم تصميمها على مساحات توفر بيئة سكنية استثنائية تلائم احتياجات ساكنيها، وأنماط حياتهم العصرية.
أما المجتمع الثاني «ثريا» فيضم 184 تاون هاوس تتميز بتصاميمها المعمارية الفاخرة. وسيمتاز المشروع عند اكتماله بسهولة الوصول إلى الشاطئ والحدائق الطبيعية والمركز المجتمعي، ما يوفر بيئة معيشية مثالية لساكنيه.

أبوظبي
الإمارات
جزيرة الريم
شركة مدن
شركة مدن العقارية
مدن العقارية
