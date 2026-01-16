السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتراجع بعد تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية

الذهب يتراجع بعد تقلص توقعات خفض الفائدة الأميركية
16 يناير 2026 10:05

واصل الذهب تراجعه اليوم الجمعة بعد أن قلصت بيانات اقتصادية إيجابية التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة الأميركية.
بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4598.52 دولار ​للأوقية. لكن المعدن النفيس في طريقه لمكاسب أسبوعية بنحو اثنين ‌بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق ​عند 4642.72 دولار يوم الأربعاء.
وانخفضت ⁠العقود الأميركية ‌الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5 بالمئة إلى 4601.80 دولار.

وبالنسبة ​للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 90.70 دولار ​للأوقية، إلا أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تزيد على ‍13 بالمئة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 93.57 دولار في الجلسة الماضية.
وانخفض البلاتين 2.8 بالمئة إلى 2342.14 دولار للأوقية وفقد البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1759.07 دولار للأوقية ‌بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق. 

المصدر: وكالات
