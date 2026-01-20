«أدكووب» تطلق حملة تخفيضات رمضان على 4 آلاف سلعة أساسية



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «أدكووب»، حملتها الخاصة بشهر رمضان، مؤكدة التزامها بدعم الأسر، وتعزيز التماسك المجتمعي، وضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام، وذلك تماشياً مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 عاماً للأسرة.

وتأتي حملة رمضان 2026 باستثمار إجمالي يبلغ 20 مليون درهم، لتوفر خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 4.000 سلعة أساسية، تشمل تخفيضات رمضانية خاصة على 1.500 سلعة، إلى جانب مجموعة واسعة من العروض المصممة بعناية لتلبية احتياجات الأسر خلال فترة الذروة الموسمية، سواء عبر منافذ بيع «أدكووب» أو منصاتها الإلكترونية.

وانطلاقاً من قيم العطاء والتكافل التي يجسدها شهر رمضان، ستقوم «أدكووب» بتوزيع 30 ألف وجبة إفطار مجانية، إلى جانب توفير 12 ألف صندوق من مستلزمات رمضان بأسعار 99 درهماً و149 درهماً عبر منافذ البيع ومنصاتها الإلكترونية، ضمن مبادرات تعكس دورها المجتمعي ودعمها المباشر للأسر في مختلف مناطق الإمارة.

وبالتوازي، تدعم «أدكووب» تنفيذ برنامج السلع الغذائية لمواطني أبوظبي، بصفتها شريكاً مجتمعياً في قطاع التجزئة، من خلال إتاحة السلع الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع التابعة لها خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الغذائية، وسهولة وصولها إلى المواطنين.

ويأتي ذلك متكاملاً مع استمرار «أدكووب» في دعم مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية عبر المساهمة في المبادرات الإنسانية المحلية، لترسيخ منظومة متكاملة تدعم المواطنين وتعزز الأمن الغذائي، وتوسع نطاق الوصول إلى السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.

وتواصل «أدكووب» ترسيخ دور المجتمع في صميم أعمالها، من خلال دعم سيدات الأعمال الإماراتيات عبر سوق رمضان في الشامخة، الذي يشكل منصة حيوية لعرض المنتجات المحلية الأصيلة، والاحتفاء بالتراث والحِرف الإماراتية، وتعزيز قيم التلاحم المجتمعي والتكافل خلال الشهر الفضيل.

كما تمثل المنتجات المحلية محوراً رئيسياً في الحملة، إذ تواصل «أدكووب» توسيع الاعتماد على المنتجات المزروعة محلياً والمصادر الإماراتية، بما يعزز استدامة القطاع الزراعي الوطني، ويضمن توفير منتجات طازجة وعالية الجودة بأسعار تنافسية للأسر طوال شهر رمضان.

وفي هذا السياق، قال برتراند لوماي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في «أدكووب»: «تواصل (أدكووب) دورها الوطني في دعم استقرار السلع الغذائية للأسر، من خلال توفير سلع أساسية بجودة عالية وأسعار مدروسة، لا سيما خلال فترات الطلب المرتفع، مثل شهر رمضان، في تعبير واضح عن التزامها بالكفاءة التشغيلية والبعد المجتمعي، وبما يعزز منظومة الأمن الغذائي في الإمارة».

وأضاف لوماي أن «أدكووب» تواصل تعزيز تجربة التسوق، من خلال خدمات التوصيل السريع والسلس عبر تطبيق «أدكووب»، إلى جانب منصتي «إنستاشوب» و«طلبات»، مدعومة بتوسع ملحوظ في تشكيلة المنتجات لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان.