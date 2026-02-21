الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

52.6 مليار دولار صافي الاحتياطيات الدولية في «المركزي المصري»

52.6 مليار دولار صافي الاحتياطيات الدولية في «المركزي المصري»
21 فبراير 2026 20:22


 أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، مسجلا أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية متجاوزا المستويات الإرشادية الدولية.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، حيث تناول اللقاء تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025.
وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن اللقاء شهد استعراض ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020، مدفوعا بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025.
وأضاف البيان أنه تم كذلك استعراض تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 15,1 مليار دولار في يناير 2026.

 

المصدر: وام
