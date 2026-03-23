الذهب ينخفض بأكثر من 3%

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3 بالمئة اليوم الاثنين، لتواصل انخفاضها إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر تقريبا.

هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 4340.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، ⁠ليواصل خسائره للجلسة التاسعة على التوالي.

وانخفض المعدن، الذي هبط اليوم الاثنين إلى ​أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير، بأكثر ​من ‌10 بالمئة الأسبوع الماضي.

وهبطت العقود الأميركية ⁠الآجلة للذهب ​تسليم أبريل بنسبة 5 بالمئة إلى 4347 دولار.وظلت أسعار النفط فوق 110 دولارات للبرميل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 65.55 دولار للأونصة. وهبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية 4.4% إلى ​1838.45 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1398.50 ​دولار.



