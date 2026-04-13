4.25 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال شهرين



حسام عبدالنبي (أبوظبي)

بلغت قيمة التحويلات المنفّذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS)، خلال أول شهرين من العام الحالي، نحو 4.252 تريليون درهم، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي. وذكر التقرير أن التحويلات المنفّذة خلال شهري يناير وفبراير تضمنت 2.574 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.678 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر فبراير بلغت 1.36 تريليون درهم، فيما بلغت التحويلات بين عملاء البنوك خلال الشهر ذاته 813.44 مليار درهم، ولتبلغ قيمة التحويلات المنفّذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، خلال شهر فبراير 2.17 تريليون درهم، مقابل نحو 2.07 تريليون درهم في يناير 2026.

وفيما يخصّ مقاصّة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 243.68 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 3.77 مليون شيك، موضحاً أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت شهر فبراير من العام 2026 نحو 118.49 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 1.82 مليون شيك.