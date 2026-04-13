الإثنين 13 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
4.25 تريليون درهم تحويلات مالية عبر بنوك الإمارات خلال شهرين

مقر المصرف المركزي (الاتحاد)
13 ابريل 2026 15:16


حسام عبدالنبي (أبوظبي)
بلغت قيمة التحويلات المنفّذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (AEFTS)، خلال أول شهرين من العام الحالي، نحو 4.252 تريليون درهم، حسب تقرير إحصائيات العمليات المصرفية لشهر فبراير 2026 الصادر عن المصرف المركزي. وذكر التقرير أن التحويلات المنفّذة خلال شهري يناير وفبراير تضمنت 2.574 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.678 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك، موضحاً أن قيمة التحويلات بين البنوك خلال شهر فبراير بلغت 1.36 تريليون درهم، فيما بلغت التحويلات بين عملاء البنوك خلال الشهر ذاته 813.44 مليار درهم، ولتبلغ قيمة التحويلات المنفّذة في القطاع المصرفي الإماراتي، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، خلال شهر فبراير 2.17 تريليون درهم، مقابل نحو 2.07 تريليون درهم في يناير 2026.
وفيما يخصّ مقاصّة الشيكات، فقد أفاد تقرير المركزي، بأن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 243.68 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 3.77 مليون شيك، موضحاً أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت شهر فبراير من العام 2026 نحو 118.49 مليار درهم، وعدد الشيكات التي تمّت تسويتها 1.82 مليون شيك.

أخبار ذات صلة
«المركزي» يحصل على شهادة المعيار العالمي لأنظمة الحوكمة الفعّالة من المعهد البريطاني للمعايير
رصيد «المركزي» من الذهب يتجاوز 46.43 مليار درهم
مصرف الإمارات المركزي
آخر الأخبار
«التربية»
علوم الدار
"التربية" تنفي ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة بشأن تمديد فترة التعلُّم عن بعد
اليوم 13:34
النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
الرياضة
النصر يتصدّر بطولة الدولة الثانية للريشة الطائرة
اليوم 16:30
20112 متطوعاً في خدمة بطولة العالم للفورمولا-1
الرياضة
20112 متطوعاً في خدمة بطولة العالم للفورمولا-1
اليوم 16:15
أرشيفية
الأخبار العالمية
جزر ماريانا تعلن حالة التأهب مع اقتراب إعصار فائق القوة
اليوم 16:13
يعكس انعقاد المؤتمر الالتزام المشترك بين الإمارات والصين بمواصلة تعزيز شراكاتهما الاستراتيجية
علوم الدار
مؤتمر الترويج للأعمال بين الإمارات والصين يبحث فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية
اليوم 16:09
