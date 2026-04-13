محمد بن سعود القاسمي يفتتح مقر «الشارقة لإدارة الأصول»



الشارقة (وام)

افتتح الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس شركة الشارقة لإدارة الأصول، المقر الرئيسي الجديد للشركة، بحضور الشيخ سعود بن محمد القاسمي نائب رئيس الشركة، وسعادة وليد الصايغ الرئيس التنفيذي للشركة، بجانب عدد من القيادات وموظفي الشركة.

وأكد الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أن المقر الرئيسي الجديد يمثل تحوّلاً نوعياً في مسار العمل المؤسسي للشركة وتجسيداً عملياً لإيماننا بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية والمحرك الأصيل لكل نموٍ مستدام، موضحاً أن الاستثمار في بيئة عمل متكاملة مرنة ومحفّزة على الإبداع هو استثمار مباشر في صناعة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية وترسيخ نموذج مؤسسي قادر على استشراف المستقبل وصناعته.

وأشار إلى أن الشركة تمضي بخطى واثقة نحو تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها واستقطاب الخبرات المتخصّصة، ضمن منظومة عمل ترتكز على الابتكار، وتتكامل فيها الأدوار، وتتعزّز من خلالها الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص، بما يرسّخ مكانة الشركة شريكاً تنموياً فاعلاً ومؤثراً.

وأوضح أن اختيار موقع المقر جاء نتاج رؤية استراتيجية شاملة تضع الشركة في قلب الحراك الاقتصادي لإمارة الشارقة، وعلى تماس مباشر مع شركائها ومشاريعها الحيوية، بما يعزز جاهزيتها لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، ويكرّس حضورها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وركيزة داعمة لمسيرة الإمارة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

ويعكس تدشين المقر الجديد مرحلة استراتيجية متقدمة في مسيرة الشركة، ويجسّد توجهها نحو ترسيخ نموذج مؤسسي متكامل يعزّز كفاءة الأداء ويرتقي بمنظومة الحوكمة ويدعم خطط التوسع والاستثمار طويل الأمد، بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لإمارة الشارقة.

ويقع المقر الجديد في موقع إستراتيجي بالقرب من مطار الشارقة الدولي وسوق الحراج وضمن منطقة مزدهرة اقتصادياً بجوار فندق «فوكو» الذي يُقام بالشراكة مع مجموعة فنادق ومنتجعات «IHG» العالمية، مما يعزّز من مكانة الموقع وجهة أعمال تجارية واعدة.

واستلهمت فكرة المقر الجديد وبيئته التصميمية من رمزية «القوافل والمراكب»، كتجسيد حسّي لمسيرة متواصلة من المثابرة تنقلت عبر محطات التحدي وصولاً إلى النجاح والتميّز، كما يتميّز بتصميمه المعماري.