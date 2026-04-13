إطلاق مشروع «شوبا سيتي» السكني في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شوبا العقارية، عن دخولها إلى سوق أبوظبي من خلال إطلاق مشروع «شوبا سيتي»، وهو مجتمع سكني متكامل.

ويُمثّل هذا المشروع أول تطوير سكني واسع النطاق للمجموعة في أبوظبي، وذلك بعد الحضور القوي لشوبا في دبي وأم القيوين.

ويقع المشروع في منطقة الباهية على امتداد محوري E10 وE12، بالقرب من مطار زايد الدولي وجزيرة ياس، ويأتي بتصميم منخفض الكثافة. ويمتد المشروع على مساحة تقارب 38 مليون قدم مربعة، مع مرحلة أولى تبلغ نحو 8 ملايين قدم مربعة.

وقال رافي مينون، رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: يعكس دخولنا إلى سوق أبوظبي إيماننا طويل الأمد بإمكاناته، ليس فقط كسوق عقاري قوي، بل كبيئة تنمو فيها المجتمعات العائلية بشكل مستدام.

ويُعد ممشى الواجهة المائية الممتد على طول كيلومترين، إلى جانب المرسى المتكامل، من أبرز معالم المشروع، حيث يجمع بين الأنشطة الترفيهية والتجارية والاجتماعية ضمن بيئة متوازنة. كما يضم المشروع مدارس، ومرافق صحية، ومساجد، وملعب جولف تنفيذياً.