اقتصاد

2.92 مليار درهم إجمالي التقييم العقاري في عجمان خلال الربع الأول بنمو 63%

13 ابريل 2026 20:20


عجمان (الاتحاد)
سجّلت إمارة عجمان خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً في عدد معاملات التقييم العقاري، بنمو بلغ 63%، وبقيمة إجمالية 2.92 مليار درهم عبر 961 معاملة.
وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أنّ معاملات تقييم وحدات المشاريع العقارية بلغت 293 معاملة بقيمة إجمالية 188.2 مليون درهم، وبزيادة قدرها 71% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025.
وقال، إنّ البيانات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي، تعكس الأداء الإيجابي الذي يشهده السوق العقاري في عجمان، وتؤكد تنامي حجم الاستثمارات في ظل بيئة تنافسية واستراتيجية استثمار مرنة تعزّز ثقة المستثمرين في الإمارة، مشيراً إلى تسجيل 434 معاملة تقييم عقاري للإقامات الذهبية للمستثمرين بقيمة إجمالية 767.7 مليون درهم.
وأوضح أنّ معاملات تقييم العقارات التجارية بلغ 115 معاملة بنمو 42%، بقيمة إجمالية 1.6 مليار درهم، تلتها العقارات السكنية بقيمة 823.8 مليون درهم، ثم العقارات الصناعية بإجمالي 285.6 مليون درهم.

