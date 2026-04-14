الثلاثاء 14 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"مينافاتف" تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن للمرة الأولى

14 ابريل 2026 10:40

تشارك مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، برئاسة حامد سيف الزعابي، رئيس المجموعة، للمرة الأولى، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي انطلقت أمس في العاصمة الأميركية واشنطن وتستمر حتى 18 أبريل الجاري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق الدولي وتبادل الخبرات في مجالات نزاهة الأنظمة المالية ومكافحة الجرائم المالية.

وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس "مينافاتف"، أن المشاركة الأولى للمجموعة في اجتماعات الربيع تمثل منصة مهمة لتعزيز التنسيق الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن رئاسة دولة الإمارات للمجموعة تركز على دعم جاهزية الدول الأعضاء للجولات القادمة من التقييمات المتبادلة، بما يتماشى مع منهجية مجموعة العمل المالي "الفاتف" القائمة على قياس الفاعلية وتحقيق النتائج.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات حمدان بن محمد.. افتتاح فرع جديد لنادي "ذُخر" في الخوانيج لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين
على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج

وأوضح، أن "مينافاتف" تعمل على تعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء، وتطوير القدرات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وترجمة المعايير الدولية إلى نتائج عملية ومستدامة.

وأشار إلى أن الاجتماعات تشكل فرصة لتعميق الشراكات الدولية مع المؤسسات المالية وتبادل الرؤى حول أبرز التحديات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بما في ذلك الاستقرار المالي والاستدامة المالية، مؤكداً حرص "مينافاتف" على مواصلة دورها في دعم التنسيق الإقليمي وتعزيز التكامل مع الجهود الدولية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
حمدان بن محمد
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن محمد.. افتتاح فرع جديد لنادي "ذُخر" في الخوانيج لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين
اليوم 10:42
"مينافاتف" تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن للمرة الأولى
اقتصاد
"مينافاتف" تشارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد بواشنطن للمرة الأولى
اليوم 10:40
على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج
الرياضة
على أبواب الهبوط.. دموع القائد تلخّص وضع توتنهام في البريميرليج
اليوم 10:30
هل يستطيع ليفربول تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان؟
الرياضة
هل يستطيع ليفربول تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام باريس سان جيرمان؟
اليوم 09:58
على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى الصين يلتقي وزير الخارجية الصيني
علوم الدار
على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي.. المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى الصين يلتقي وزير الخارجية الصيني
اليوم 09:52
