الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
«التنمية الاقتصادية» و«أبوظبي للسلامة الغذائية» تنظمان جولة لضمان انسيابية السلع

15 ابريل 2026 23:42

 

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) بمشاركة مجموعة «سلال»، جولة ميدانية إلى جمعية أبوظبي التعاونية «أدكووب» التابعة لمجموعة «مير»، في إطار الجهود الحكومية المشتركة لضمان كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي واستدامتها في الإمارة، وتعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها في الأسواق.
وشهد الجولة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ومحمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، وظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»، ونهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»، وحميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة «سلال»، وعدد من القيادات والمسؤولين.
وتناولت الجولة استعراض جهود مجموعة «سلال» وشركائها لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة ووفرة السلع الأساسية والغذائية، وضمان استمرار تدفقها.
وشملت الجولة الاطلاع على كفاءة العمليات التشغيلية وعمليات التخزين والتوزيع، وعرض المنتجات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى متابعة مستوى الانسيابية والتكامل بين الجهات العاملة، ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة لضمان كفاءة الأداء واستدامته، في ضوء الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات، التي تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق السلع بكفاءة عالية.
واختُتمت الجولة بالتأكيد على أهمية الجهود المبذولة لضمان شفافية الأسعار واستقرارها، والتصدي لأي ممارسات غير مبررة قد تؤثر على توازن السوق، بما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استدامة وفرة السلع في الأسواق، وأكدت على استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز جاهزية الأسواق، وضمان استدامة الأمن الغذائي في كافة الظروف.

أخبار ذات صلة
ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران
1100 يوم شاهدة على جريمة الجيش و«الإخوان» تجاه السودانيين
آخر الأخبار
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: لا أفكر في تمديد وقف النار مع إيران
16 ابريل 2026
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في الخرطوم - أرشيفية
الأخبار العالمية
1100 يوم شاهدة على جريمة الجيش و«الإخوان» تجاه السودانيين
16 ابريل 2026
فلسطينيون يجلسون وسط أنقاض مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية لـ«الاتحاد»: التوترات الإقليمية تشتت الاهتمام الدولي بأزمة غزة
16 ابريل 2026
إحدى دوريات قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان (من المصدر)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل» تطالب إسرائيل بضمان سلامة قواتها وحرية حركة دورياتها
16 ابريل 2026
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: محاولات إيران «عسكرة» مضيق هرمز «إرهاب عالمي»
16 ابريل 2026
