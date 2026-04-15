«التنمية الاقتصادية» و«أبوظبي للسلامة الغذائية» تنظمان جولة لضمان انسيابية السلع

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA) بمشاركة مجموعة «سلال»، جولة ميدانية إلى جمعية أبوظبي التعاونية «أدكووب» التابعة لمجموعة «مير»، في إطار الجهود الحكومية المشتركة لضمان كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي واستدامتها في الإمارة، وتعزيز وفرة السلع الأساسية واستقرار أسعارها في الأسواق.

وشهد الجولة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، والدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، ومحمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل (ADRA)، وظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سلال»، ونهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مير»، وحميد الرميثي، الرئيس التنفيذي للأمن الغذائي في مجموعة «سلال»، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وتناولت الجولة استعراض جهود مجموعة «سلال» وشركائها لتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة ووفرة السلع الأساسية والغذائية، وضمان استمرار تدفقها.

وشملت الجولة الاطلاع على كفاءة العمليات التشغيلية وعمليات التخزين والتوزيع، وعرض المنتجات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالإضافة إلى متابعة مستوى الانسيابية والتكامل بين الجهات العاملة، ومدى التزامها بالمعايير التشغيلية المعتمدة لضمان كفاءة الأداء واستدامته، في ضوء الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لدولة الإمارات، التي تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرار تدفق السلع بكفاءة عالية.

واختُتمت الجولة بالتأكيد على أهمية الجهود المبذولة لضمان شفافية الأسعار واستقرارها، والتصدي لأي ممارسات غير مبررة قد تؤثر على توازن السوق، بما يعزز ثقة المستهلكين ويضمن استدامة وفرة السلع في الأسواق، وأكدت على استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز جاهزية الأسواق، وضمان استدامة الأمن الغذائي في كافة الظروف.