«مدن» تطلق المرحلة الأخيرة من «تارا بارك» في جزيرة الريم



أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «مدن» المرحلة الأخيرة من مشروع «تارا بارك» في جزيرة الريم، متضمنة طرح وحدات سكنية إضافية، استكمالاً لمكونات المشروع الذي يتألف من ستة أبراج سكنية تضم 834 شقة سكنية بتصاميم متنوعة.

ويواكب هذا الطرح اعتماد خطة سداد مرنة بنسبة 40/60، تبدأ بدفعة أولية قدرها 5% في عام 2026، تليها دفعات بنسبة 10% في كل من الأعوام 2027 و2028 و2029، بما يعزز مستويات المرونة ويتيح فرصة نوعية للمشترين للمرة الأولى، إلى جانب المستثمرين الراغبين في المساهمة في مستقبل أبوظبي، لامتلاك وحدات سكنية ضمن أحد أكثر المجتمعات السكنية تكاملاً في الإمارة.

وتم إطلاق المشروع بنظام التملك الحر أمام المشترين من مختلف الجنسيات.

ومن المخطط أن يرتبط مشروع «تارا بارك» مباشرةً بـ«ريم مول»، في إطار رؤية تطويرية ترتكز على تكامل المرافق والخدمات، فيما يركز المشروع على توفير أسلوب حياة عصري يعكس قيمة مستدامة على المدى الطويل.

ويمثل إطلاق المرحلة الأخيرة من «تارا بارك» امتداداً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، في ظل استمرار الطلب القوي على المجتمعات السكنية عالية الجودة في أبوظبي.