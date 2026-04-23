«عموميـة لولو» تقر توزيع أرباح بـ 361.5 مليون درهم عن النصف الثاني من 2025

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة لولو للتجزئة القابضة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 361,5 مليون درهم عن النصف الثاني من السنة المالية 2025، وذلك خلال اجتماعها السنوي المنعقد في 23 أبريل 2026، في خطوة تعكس ثقة المساهمين المستمرة في قوة الأداء المالي للشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.

وبذلك، يصل إجمالي توزيع الأرباح عن السنة الكاملة 723 مليون درهم ومن المقرر أن يكون آخر موعد لاستحقاق الأسهم في 1 مايو 2026، على أن يتم توزيع الأرباح في 23 مايو 2026.

ويُعد هذا الاجتماع الثاني للجمعية العمومية منذ إدراج الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر 2024، حيث صادق المساهمون بالإجماع على جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وخلال السنة المالية المنتهية في 2025، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت 7.9 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بنسبة 4.1%، ما يعكس متانة الأداء التشغيلي واستمرار قوة أعمالها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة، أن النتائج الإيجابية والقوية لعام 2025 تعكس متانة نموذج أعمال الشركة وثقة العملاء والشركاء والمستثمرين، مشيراً إلى التزام المجموعة بتحقيق عوائد مستدامة بالتوازي مع الاستثمار في فرص النمو المستقبلية من خلال التوسع والابتكار والتحول الرقمي.

وأضاف: بينما نمضي قدماً، يظل تركيزنا منصباً على تعزيز مكانتنا الريادية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين القيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

كما واصلت المجموعة تحقيق نمو مماثل في المتاجر القائمة، مدعومة باستراتيجيات تسويق مرنة، وعروض ترويجية موجهة، وتركيز متزايد على تجربة العملاء. وأسهم التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، وتعزيز شراكات الموردين، وتحقيق الكفاءة المستمرة في التكاليف، في تحسين معدلات الأرباح.

وقامت شركة لولو للتجزئة بتسريع نمو التجارة الإلكترونية والقنوات المتعددة، حيث ساهمت القنوات الرقمية بشكل كبير في المبيعات الإجمالية، في حين استمرت الاستثمارات في تطوير العلامات التجارية الخاصة وقدرات التوريد في تعزيز هوامش الربح وتمييز المنتجات.

من جانبه، أوضح سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي، أن الشركة تركّز على بناء منصة تجزئة مرنة وقابلة للتوسّع، ومواكبة لمتطلبات المستقبل، تجمع بين التميّز في العمليات المادية والإمكانات الرقمية. وأضاف أن الاستثمارات المستمرة في التكنولوجيا وسلاسل الإمداد وتجربة العملاء ستعزز من جاهزية الشركة لاقتناص فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة خلال السنوات القادمة."

وفي ختام الاجتماع، أعربت الجمعية العمومية عن تقديرها للدور الذي قامت به هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم إدراج الشركة وضمان تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والامتثال التنظيمي.