«تعزيز» بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ينظم ملتقى توعوياً

عجمان (الاتحاد)

ينظم برنامج «تعزيز»، التابع لقسم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بإدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ملتقى توعوياً للمنتسبين، وذلك في مركز شباب عجمان - الصفيا، بهدف التعريف بخدمات البرنامج وآلياته، وكيفية الاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها البرنامج للأعضاء.

ويأتي الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات والورش التوعوية التي يحرص برنامج «تعزيز» على تنفيذها بشكل مستمر، في إطار جهوده لتعزيز وعي المنتسبين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات التي يقدمها البرنامج، بما ينسجم مع أهدافه في دعم وتمكين المستفيدين، وضمان الالتزام باشتراطات قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة.

ويقدم فريق البرنامج خلال الملتقى عدداً من ورش العمل التي تعطي شرحاً مفصلاً حول خدمات «تعزيز» وآليات التقديم والاستفادة منها، إضافة إلى توضيح أبرز المخالفات الشائعة والجزاءات المترتبة عليها، وذلك بهدف رفع مستوى الالتزام والشفافية، وتفادي أي مخالفات قد تؤثر على استمرارية استفادة المنتسبين من خدمات البرنامج.