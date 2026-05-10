الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
252 مليار درهم مساهمة السياحة باقتصاد الإمارات في 2025

11 مايو 2026 01:06

رشا طبيلة (أبوظبي)

حققت الإمارات أداءً قوياً في قطاع السياحة والسفر خلال العام الماضي، لتسجل 252 مليار درهم (68.5 مليار دولار) في مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب التقرير الاقتصادي لمجلس السفر والسياحة الخاص بمنطقة الشرق الأوسط.

يأتي ذلك، بعد أن أكد تقرير المجلس تحقيق منطقة الشرق الأوسط أداء قوياً العام الماضي في مختلف المؤشرات السياحية من إنفاق السياح والسفر المحلي، وسفر الأعمال، لتتفوق في نمو مساهمتها بالناتج المحلي العالمي على المعدل العالمي، مسجلة 5.3% مقارنة مع 4.1% عالمياً، ما يدعم مكانة المنطقة واحدة من أكثر أسواق السفر ديناميكية.
وارتفع إنفاق السياح في المنطقة 5.2% العام الماضي، مقارنة مع 3.2% عالمياً، ما يعكس قوة الطلب وزيادة الربط العالمي.
وبلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي للشرق الأوسط 385 مليار دولار، وقام بدعم 7.1 مليون وظيفة، ما يؤكد أهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وشهدت سياحة الأعمال نمواً سريعاً في المنطقة، ليرتفع إنفاق السياح على سياحة الأعمال بنسبة 23% العام الماضي، ما يجعل سياحة الأعمال تسجل أقوى أداء في مؤشرات القطاع، ويعكس هذا النمو في سياحة الأعمال توسع دول المنطقة في استضافة فعاليات دولية رئيسية ومؤتمرات ونشاط في الاستثمارات.
وحول الوقت الراهن، أشار المجلس إلى استمرار قطاع السفر والسياحة في المرونة والقدرة على الصمود والتكيف رغم التحديات الإقليمية، وسط توقعات بأن يكون التعافي سريعاً بمجرد عودة الاستقرار طويل المدى للمنطقة.
وأشار المجلس في تقريره، إلى أن إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سجل أكثر من 209 مليارات درهم (57 مليار دولار) العام الماضي، مؤكداً أن تلك النتائج القوية تعكس مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً.

أداء قوي
سجل القطاع السياحي في الدولة أداءً قوياً خلال عام 2025 بعدما بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%، في وقت تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%، حسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة،
وارتفعت إيرادات الفنادق في الدولة بنسبة 9.7% لتصل إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنةً مع عام 2024، وبنسبة إشغال فندقي بلغت 79.3%، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية 217 ألف غرفة بنهاية عام 2025.

