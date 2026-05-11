اقتصاد

1.4 مليار درهم أرباح «بن غاطي» خلال الربع الأول من 2026

11 مايو 2026 13:21


دبي (الاتحاد) أعلنت بن غاطي القابضة المحدودة، تسجيل الشركة صافي أرباح خلال الربع الأول من 2026، بلغ 1.43 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 73%، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 4.39 مليار درهم، بزيادة 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفع مؤشر الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.83 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 83%. ووفقاً لبيانات الربع الأول، واصلت الشركة تعزيز هوامش الربحية، حيث بلغ هامش صافي الربح 33% مقارنة بـ29% في الربع الأول 2025، فيما ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 43%.

كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 32.87 مليار درهم، بينما وصلت السيولة النقدية إلى 9.9 مليار درهم، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على دعم خططها التوسعية. وقالت الشركة، في بيان لها، إنها حققت خلال الربع الأول، مبيعات بقيمة 5.88 مليار درهم عبر بيع أكثر من 4,000 وحدة عقارية، إلى جانب إطلاق خمسة مشاريع جديدة بقيمة تطويرية بلغت 8.58 مليار درهم تضم 4,696 وحدة.

كما بلغ حجم المشاريع قيد التطوير نحو 52 مليار درهم، مع رصيد مبيعات متراكمة يقارب 16 مليار درهم وإيرادات مستقبلية متوقّعة بنحو 18 مليار درهم، ما يمنح الشركة رؤية قوية للنمو خلال السنوات المقبلة.

 

وقال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة: «يعكس الأداء القياسي المستمر لبن غاطي قوة نموذج أعمالنا المتكامل وقدرتنا على تحويل متانة السوق العقاري في دبي إلى نمو مستدام وربحية قوية. ولا تزال دبي تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية بفضل بيئتها التنظيمية المرنة واستراتيجياتها الاقتصادية طويلة الأمد واستمرار تدفقات رؤوس الأموال العالمية».

من جانبه، أكد شهزاد جناب، المدير المالي للشركة: «تعكس النتائج القياسية مرونة نموذج أعمال بن غاطي وقوة التدفقات النقدية والإدارة المنضبطة للسيولة، فيما ساهم إصدار الصكوك بقيمة 500 مليون دولار في تعزيز هيكل رأس المال وتوسيع قاعدة المستثمرين الإقليميين والدوليين». كما شهد الربع الأول إصدار الشركة صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات ونصف، والتي تُعد الأطول أجلاً لمطور عقاري خاص في الإمارات، مع تغطية تجاوزت 4.4 مرة حجم الإصدار، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين بالشركة.

