الإثنين 11 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

341 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» للربع الأول من 2026

341 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» للربع الأول من 2026
11 مايو 2026 18:55



دبي (الاتحاد) أعلنت «أورينت للتأمين»، التابعة لـ«الفطيم»، تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الأول من عام 2026، وتسجيل نمو ملحوظ عبر المؤشرات المالية الرئيسة. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة سجّلت «أورينت للتأمين» خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 صافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 341 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنةً بـ 313 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

 

كما واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في مؤشرات الأداء المالية الرئيسة مما يعكس قوة مركزها المالي واستمرار أدائها المستقر في ظل بيئة سوقية تنافسية.وبلغت إيرادات التأمين 2.58 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن 2.15 مليار درهم في الربع الأول من 2025، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% الربع الأول من 2025،.

أخبار ذات صلة
369.3 مليون درهم أرباح «سالك» في الربع الأول
1.4 مليار درهم أرباح «بن غاطي» خلال الربع الأول من 2026

وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 18.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، وقفز إجمالي الاستثمارات إلى12.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% عن الربع الأول 2025.

 

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 بداية قوية للعام، وتؤكد فعالية نهجنا المنضبط في الاكتتاب والإدارة السليمة للمخاطر. ويُعد هذا الأداء المتميز انعكاساً حقيقياً لقدرات الشركة ومرونتها التشغيلية. ونتوقع أن تواصل الشركة الزخم الذي حققته وأن تواصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام أيضاً».

أورينت للتأمين
أرباح
آخر الأخبار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد إنشاء جسر على طريق مليحة بتكلفة 140 مليون درهم
اليوم 18:11
النصر يستعيد توازنه بثنائية أمام كلباء
الرياضة
النصر يستعيد توازنه بثنائية أمام كلباء
اليوم 21:24
200 لاعب في بطولة المواهب لكرة الطاولة
الرياضة
200 لاعب في بطولة المواهب لكرة الطاولة
اليوم 21:21
«الكوميديا في الشعر الشعبي» يجمع الكلمة الهادفة بالفكاهة
الترفيه
«الكوميديا في الشعر الشعبي» يجمع الكلمة الهادفة بالفكاهة
اليوم 21:14
غوتيريش يتحدث أثناء وضع حجر الأساس لتوسيع مقر الأمم المتحدة في كينيا
الأخبار العالمية
غوتيريش يدعو لإصلاح الأمم المتحدة لتمثيل أكبر لأفريقيا
اليوم 21:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©