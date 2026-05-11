341 مليون درهم أرباح «أورينت للتأمين» للربع الأول من 2026





دبي (الاتحاد) أعلنت «أورينت للتأمين»، التابعة لـ«الفطيم»، تحقيق نتائج مالية استثنائية للربع الأول من عام 2026، وتسجيل نمو ملحوظ عبر المؤشرات المالية الرئيسة. ووفقاً لبيان صادر عن الشركة سجّلت «أورينت للتأمين» خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 صافي ربح بعد احتساب الضريبة بلغ 341 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنةً بـ 313 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما واصلت الشركة تحقيق نمو قوي في مؤشرات الأداء المالية الرئيسة مما يعكس قوة مركزها المالي واستمرار أدائها المستقر في ظل بيئة سوقية تنافسية.وبلغت إيرادات التأمين 2.58 مليار درهم، بزيادة قدرها 20% عن 2.15 مليار درهم في الربع الأول من 2025، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 6.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% الربع الأول من 2025،.

وارتفع إجمالي الأصول ليصل إلى 18.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، وقفز إجمالي الاستثمارات إلى12.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 21% عن الربع الأول 2025.

وقال عمر الأمين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أورينت للتأمين: «تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 بداية قوية للعام، وتؤكد فعالية نهجنا المنضبط في الاكتتاب والإدارة السليمة للمخاطر. ويُعد هذا الأداء المتميز انعكاساً حقيقياً لقدرات الشركة ومرونتها التشغيلية. ونتوقع أن تواصل الشركة الزخم الذي حققته وأن تواصل تحقيق أداء قوي خلال الربع الثاني من العام أيضاً».