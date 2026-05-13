«جمارك أبوظبي» ضمن «أفضل بيئة عمل» لعام 2026



أبوظبي (الاتحاد)

حصلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على اعتماد «أفضل بيئة عمل» من مؤسسة «غريت بليس تو ورك» الأميركية العالمية، المتخصصة في تقييم بيئات العمل عالية الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على الثقة والتمكين والابتكار.

وحققت جمارك أبوظبي المركز السادس على مستوى دولة الإمارات - فئة المؤسسات الكبيرة لعام 2026، وجاء التصنيف استناداً إلى نتائج الاستبيان الخاص الذي يقيس تجارب الموظفين، ويركز على مؤشرات رئيسية تشمل مستوى الثقة، وثقافة الابتكار، ومدى ترسيخ القيم المؤسسية، وكفاءة القيادة، إضافة إلى قدرة الجهات المشاركة على توفير تجربة عمل متكاملة تعد من الأفضل لجميع الموظفين.

ويأتي هذا الإنجاز متسقاً مع توجهات حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء بيئة عمل حكومية رائدة عالمياً، وتعزيز كفاءة رأس المال البشري بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الإمارة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، كما يعكس الالتزام بتبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وترسيخ بيئة عمل محفزة تواكب متطلبات المستقبل.

ويؤكد هذا التتويج نجاح جمارك أبوظبي في بناء منظومة عمل متكاملة ترتكز على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز الإنتاجية المؤسسية، ودعم الابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانتها شريكاً استراتيجياً في تحقيق رؤية أبوظبي وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.