«الفجيرة الوطني» يعزز التزامه بتمويل القطاع الصناعي خلال «اصنع في الإمارات 2026»

14 مايو 2026 16:49

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن بنك الفجيرة الوطني عن توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية على هامش مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، في خطوة تعزز دوره في دعم التحول الصناعي للدولة وأجندتها طويلة الأمد للتنويع الاقتصادي.
وأبرم بنك الفجيرة الوطني شراكات مع كل من هيئة المناطق الحرة في عجمان، وشركة بيور بيبي فود إندستريز التابعة لمجموعة بركات، وشركة الغيث للطاقة، ومجموعة سيف كير، وشركة جيميني للصناعات التقنية، وشركة جينافكو التابعة لمجموعة جمعة الماجد القابضة، وشركة نوتريدور لتصنيع الألبان التابعة لمجموعة «TGI»، وشركة«ACE Crane Systems»،وشركة بوليفاب للصناعات البلاستيكية.

وتعكس هذه الشراكات استمرار تعاون بنك الفجيرة الوطني مع شركات التصنيع، والمناطق الحرة، والمؤسسات الصناعية، والشركات سريعة النمو عبر مختلف القطاعات المساهمة في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام البنك بتمكين التوسع، وتعزيز التصنيع المحلي، ودعم النمو القائم على الابتكار، إلى جانب المساهمة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ومرونة سلاسل الإمداد، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الصناعية للدولة.
ومن خلال هذه الشراكات، سيعمل بنك الفجيرة الوطني بشكل وثيق مع شركائه لتلبية احتياجاتهم التشغيلية والتمويلية ومتطلبات التنمية طويلة الأمد عبر مختلف مراحل نمو أعمالهم.
وقال ريحان علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في بنك الفجيرة الوطني: تعزز هذه الشراكات الاستراتيجية دور بنك الفجيرة الوطني كشريك مالي موثوق للقطاعات الحيوية، من خلال دعم الشركات بحلول مصرفية عملية تمكّنها من تحقيق النمو وتعزيز المرونة على المدى الطويل. وينصب تركيزنا على مساعدة المؤسسات الصناعية على الاستثمار والتوسع وتعزيز قدرتها التنافسية، بما يسهم في دعم الطموحات الصناعية لدولة الإمارات.
واستناداً إلى نهجه القائم على بناء العلاقات في الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية، سيواصل بنك الفجيرة الوطني تمكين الشركات من خلال توفير وصول رقمي سلس إلى مجموعة متكاملة من الحلول المالية، تشمل تمويل رأس المال العامل، والتمويل التجاري، وتمويل سلاسل الإمداد، وتمويل المشاريع، وتسهيلات النفقات الرأسمالية لدعم خطط التوسع والاستثمار طويل الأجل.
واستكمالاً لهذه الخدمات، توفر منصة البنك المتكاملة للخدمات المصرفية للمعاملات حلولاً متقدمة لإدارة النقد، وقدرات الدفع الفوري، وحلول الصرف الأجنبي، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ووضوح الرؤية حول السيولة، والمرونة المالية الشاملة. كما سيواصل البنك دعم الأنشطة التجارية الإقليمية والعالمية لعملائه عبر منظومته القوية في التمويل التجاري، من خلال تقديم حلول مصممة خصيصاً للاستيراد والتصدير، تسهم في تعزيز الربط التجاري عبر الحدود، والحد من المخاطر، وتنفيذ العمليات التجارية المتكاملة بسلاسة.
وبفضل خبرته العميقة في القطاعات المختلفة، وإمكاناته الراسخة في التمويل التجاري، ونهجه القائم على الشراكة، يواصل بنك الفجيرة الوطني العمل جنباً إلى جنب مع شركات التصنيع، والمناطق الحرة، والشركات الإماراتية سريعة النمو، لمساعدتها على التكيف مع المتغيرات السوقية، وإدارة المخاطر، وتوسيع عملياتها بما ينسجم مع طموحاتها الاستراتيجية.

 

