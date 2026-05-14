«سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تتعاونان عبر منصتي «مُلم» و«وثيق»

14 مايو 2026 18:47

 

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «سلاش داتا» الإماراتية المتخصصة في تطوير منصات رقمية على مستوى الدولة تربط بين القطاعين الحكومي والخاص، إبرام شراكة استراتيجية مع «شركة أبوظبي الوطنية للتكافل» لتعزيز عمليات التأمين من خلال اعتماد منصتي «مُلم» و«وثيق»، وهما حلّين رقميين داعمين لتكامل البيانات وإصدار الوثائق عبر دورة حياة التأمين.

وبموجب هذا التعاون، تستفيد أبوظبي الوطنية للتكافل من منصة «مُلم» للوصول الآمن إلى البيانات الرئيسة، بما في ذلك بيانات المركبات والسائقين والحوادث، بما يتيح اكتتابًا أكثر دقة ومعالجة أسرع.
ويُستكمل ذلك عبر منصة «وثيق»، التي تتيح رقمنة إصدار الوثائق وإدارة المستندات، بما يقلل الإجراءات اليدوية ويحسن سرعة المعاملات. وتم تطوير «وثيق» بالشراكة مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وشرطة أبوظبي، حيث تشكل المنصة طبقة بيانات أساسية لخدمات التنقل في دولة الإمارات، من خلال تمكين التحقق الفوري ودعم الامتثال التنظيمي.
وتوفر منصتا «مُلم» و«وثيق» معاً تدفقاً سلساً يمتد من الوصول إلى البيانات وحتى إصدار الوثائق، بما يساعد شركات التأمين على إدارة أحجام أكبر من العمليات بكفاءة من دون إضافة تعقيدات تشغيلية.
وفي تعليقه على الشراكة، قال ثامر الفلاج، الرئيس التنفيذي لشركة سلاش داتا: تعكس شراكتنا مع «أبوظبي الوطنية للتكافل» تركيزنا المشترك لبناء عمليات تأمين أكثر ترابطاً وكفاءة. ومن خلال منصتي «مُلم» و«وثيق»، نعمل على تعزيز التكامل بين الوصول إلى البيانات وإصدار الوثائق، بما يساعد شركات التأمين على العمل بفعالية أكبر، مع دعم المبادرات الحكومية مثل برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» في دولة الإمارات.
ومن جهته، قال أسامة عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل: نركز في أبوظبي الوطنية للتكافل على تبني التقنيات التي تعزز طريقة عملنا وتمكننا من خدمة عملائنا بشكل أفضل، وتمثل شراكتنا مع «سلاش داتا» والتكامل مع منصاتها خطوة مهمة في تعزيز كيفية استخدامنا للبيانات ضمن عمليات التكافل للمركبات، بما يتيح إجراءات أكثر كفاءة وتجربة أكثر سلاسة لحاملي الوثائق.
وتعكس الشراكة بين «سلاش داتا» و«أبوظبي الوطنية للتكافل» تحولاً أوسع في سوق التأمين في دولة الإمارات، حيث تستثمر شركات التأمين في البنية التحتية الرقمية بهدف تحسين تقديم الخدمات ودعم المرونة التشغيلية على المدى الطويل.
ومن خلال منصتي «مُلم» و«وثيق»، تواصل «سلاش داتا» الارتقاء بمستوى كفاءة عمليات التأمين وقابليتها للتوسع عبر سلسلة القيمة الخاصة بقطاع تأمين المركبات.
وتعد سلاش داتا إحدى شركات «فيرست.تيك - First.tech» التابعة لمنصة «جودان المالية القابضة»، الذراع المتخصصة بالخدمات المالية للشركة العالمية القابضة (IHC).

 

