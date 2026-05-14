«العربية للطيران» تحقق أرباحاً صافية قدرها 278 مليون درهم في الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

حققت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 278 مليون درهم إلى جانب إيرادات وصلت إلى 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالربع ذاته من العام 2025.

ونقلت «العربية للطيران» خلال الفترة ذاتها - وفق نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 التي أعلنتها اليوم - 4.7 مليون مسافر عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية فيما وصل معدل إشغال المقاعد إلى 86% بزيادة قدرها 2 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران» إن الربع الأول من العام الحالي شهد تحديات كبيرة في ظل ما شهدته المنطقة من تطور وأظهرت الناقلة مرونة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع هذه الظروف المتغيرة حيث استطعنا إدارة السعة التشغيلية بكفاءة والحفاظ على استمرارية العمليات.

وأضاف أنه بالرغم من هذه التحديات استطعنا تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال الربع الأول مدعوماً باستمرار الطلب القوي على خدمات السفر عبر شبكة وجهاتنا وفي مختلف الأسواق التي نخدمها.. ويعكس ذلك قوة نموذج أعمالنا متعدد المراكز التشغيلية وحسن إدارة التكاليف وتركيزنا المستمر على الكفاءة التشغيلية والتميّز في تقديم خدماتنا.