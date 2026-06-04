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اقتصاد

«طيران الإمارات» تعيد تدوير 88 طناً من البلاستيك المستخدم في وجبات الطعام

«طيران الإمارات» تعيد تدوير 88 طناً من البلاستيك المستخدم في وجبات الطعام
4 يونيو 2026 17:17

دبي (الاتحاد)
نجحت طيران الإمارات العام الماضي، في إعادة تدوير واستخدام أكثر من 88 ألف كيلوجرام من المواد البلاستيكية المستخدمة في أدوات تقديم الوجبات على متن الدرجة السياحية، وتحويلها إلى منتجات جديدة تُستخدم مجدداً على رحلاتها.

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وتسلط الناقلة الضوء على الأثر الملموس لبرنامجها لإعادة التدوير، والذي أطلقته الناقلة لأول مرة في يونيو 2023، احتفاءً باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام.
واستثمرت طيران الإمارات أكثر من 50 مليون درهم في التحول إلى نموذج تصنيع يعتمد على منظومة إعادة تدوير مغلقة لأدوات تقديم الطعام على متن الطائرات، وذلك في إطار التزامها بالاستدامة البيئية.
ويتم جمع «الصواني» وأوعية الطعام وأطباق الوجبات الخفيفة التالفة أو غير الصالحة للاستخدام في الدرجة السياحية بعد الرحلات، ثم تُنقل إلى منشأة متخصصة في دبي حيث تُنظف وتُفحص وتُعاد معالجتها وتحويلها إلى أدوات جديدة لتقديم الوجبات تحتوي على ما لا يقل عن 25% من المواد المعاد تدويرها.
وبعد ذلك، تُعاد هذه المنتجات إلى مرافق الإمارات لتموين الطائرات ليُعاد استخدامها على متن آلاف الرحلات الجوية.
ويسهم البرنامج في دعم مبادئ الاقتصاد الدائري والحد بشكل كبير من النفايات البلاستيكية المرسلة إلى مكبات النفايات، إلى جانب خفض الانبعاثات المرتبطة بعمليات النقل من خلال تنفيذ عمليات إعادة التدوير والتصنيع محلياً.
ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع شركة deSter الإمارات، وهي إحدى الشركات العالمية في توفير أدوات الخدمة الخاصة بقطاع الطيران والمتخصصة في حلول التصنيع ضمن منظومة إعادة التدوير المغلقة.
وتعدdeSter عضواً في شبكة CE100، التي تضم عدداً من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الدائري، كما حصلت على التصنيف الذهبي للاستدامة من مؤسسة Ecovadis، وهي إحدى أبرز جهات الاعتماد العالمية في مجال الممارسات المستدامة.
واختارت طيران الإمارات التعاون مع deSter بعد جاهزية منشأتها في دولة الإمارات لتلبية متطلبات البرنامج على النطاق الواسع الذي تحتاجه الناقلة، ما أسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن نقل المواد إلى الخارج لإعادة تدويرها، كما تعتمد المنشأة مجموعة من الممارسات المستدامة، تشمل استخدام الطاقة الشمسية، وتطبيق حلول فعالة لإدارة المياه، واعتماد إجراءات متقدمة للحد من النفايات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
واحتفالاً بالذكرى المئوية لميلاد ديفيد أتينبورو، ومرور قرن من الإنجازات المتميزة في تصوير العالم الطبيعي، تعرض طيران الإمارات 100 حلقة من سلسلة أتينبورو على الجليد طوال شهري يونيو ويوليو.
وتشمل مجموعة منتجات الأطفال الجديدة على متن رحلات طيران الإمارات حقائب وألعاباً قطنية مصنعة من مواد معاد تدويرها بنسبة 50% على الأقل، بما في ذلك البوليستر المعاد تدويره. أما مجلة الأطفال والملصقات الورقية، فتُصنع من ورق مصدره غابات مُدارة بشكل مسؤول.
وتم استبدال أكياس مراتب وأغطية وألحفة الدرجة الأولى بتغليف فاخر قابل لإعادة الاستخدام، مصنوع من البوليستر المعاد تدويره.
وأصبح تغليف سماعات الرأس المستخدمة في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية وسماعات الأطفال مصنوعاً الآن من البولي إيثيلين منخفض الكثافة المعاد تدويره بنسبة 100%.
وتتضمن حقائب مستلزمات العناية الشخصية التي تقدم للمسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال مجموعة من المواد الأكثر استدامة، حيث صنعت حقائب الدرجة الأولى من مواد معاد تدويرها، بينما صنعت حقائب درجة الأعمال من أقمشة تحتوي على مواد معاد تدويرها، كما تمت إعادة تصميم بعض المنتجات مع التركيز على الاستدامة، بما في ذلك الأمشاط والفرش القابلة للطي، والمرايا في الحقائب النسائية في درجة الأعمال. وتتضمن حقائب مستلزمات السفر القابلة لإعادة الاستخدام في الدرجة السياحية الممتازة والدرجة السياحية مواد حيوية مبتكرة، بما في ذلك بدائل مصنوعة من الصبار، مما يُسهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك المُصنّع من الوقود الأحفوري، كما تحتوي الحقائب على منتجات مصنوعة من البوليستر المُعاد تدويره بنسبة 100%، بينما تُصنع الجوارب وأغطية العين من البوليستر المُعاد تدويره.
وتمت طباعة التصاميم الخارجية باستخدام أحبار غير سامة مصنوعة من فول الصويا، وصُنعت بطاقات المعلومات المرفقة من ورق مُستخرج من مواد مُدارة بشكل مسؤول.

 

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