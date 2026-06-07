«بريتش آيرويز» تعتزم رفع أسعار رحلاتها في ظل زيادة أسعار الوقود

تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتش آيرويز» زيادة أسعار رحلاتها في ظل زيادة أسعار الوقود بسبب استمرار الصراع بالشرق الأوسط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير التنفيذي للشركة، شون دويلي، القول للصحفيين خلال الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «شركة مثل بريتش آيرويز، التي تقوم بتسيير الكثير من الرحلات طويلة المسافة والرحلات الخاصة بالشركات والكثير من الرحلات المميزة، نتوقع ربما أن تكون لديها قدرة أكبر على تمرير الاسعار مقارنة ربما بشركة تنافس فقط على الرحلات الترفيهية قصيرة المسافة».

وتعتزم شركة «إي أيه جي أس أيه»، التي تمتلك «بريتش آيرويز»، تعويض 60% من تكاليف الوقود من خلال الإيرادات والادخار، حسبما قالت أثناء الاعلان عن الإيرادات الشهر الماضي.

وقالت الشركة إنها ستدفع نحو ملياري يورو إضافية من أجل الوقود هذا العام بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

ويشار إلى أن شركات الطيران في أنحاء العالم تعاني ارتفاع تكاليف الوقود بسبب الصراع.