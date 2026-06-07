اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا تعقد اجتماعها الثاني

براتيسلافا (الاتحاد)

عقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وسلوفاكيا اجتماعها الثاني في العاصمة براتيسلافا، لبحث توسيع آفاق الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، وذلك انطلاقاً من الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

شهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية - السلوفاكية مشاركة رفيعة المستوى، حيث ترأَّس الاجتماع من الجانب الإماراتي سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومن الجانب السلوفاكي فلاديمير شيمونياك، نائب وزير الاقتصاد في جمهورية سلوفاكيا.

كما شارك في الاجتماع بافول بانييس، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى دولة الإمارات، وممثلين من القطاع العام والخاص من كلا البلدين.

وركّزت النقاشات على استمرارية الجهود الرامية إلى للارتقاء بالتعاون الثنائي في قطاعات رئيسية منها: التجارة والاستثمار، الطاقة والطاقة المتجددة، الزراعة والصناعات الغذائية، النقل والبنية التحتية، والضيافة، وتطوير الوجهات، والمشاريع العقارية، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والابتكار، بما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية المستدامة واستكشاف فرص جديدة للشراكة المستدامة التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وقال فهد القرقاوي: «دولة الإمارات ملتزمة بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع سلوفاكيا، بما يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة للتعاون في عدة قطاعات رئيسية، وعبر الاستفادة من نقاط التكامل بين الجانبين ضمن مجالات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية، يمكننا دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتسريع الابتكار الذي يحقق مصالح البلدين».

وتناولت النقاشات الإمكانات المتاحة لزيادة التجارة غير النفطية بين الجانبين، والتي بلغت 812.7 مليون دولار عام 2025.

كما بحث الجانبان توسيع نطاق التعاون في مجالات واعدة تشمل الهيدروجين الأخضر والنقل ومعالجة النفايات، وتطرّقت النقاشات إلى إمكانية إعادة تأسيس خطوط نقل جوية مباشرة بين المطارات الإماراتية وبراتيسلافا، بهدف تحسين الترابط والبنية التحتية للنقل. وفي حين تواصل دولة الإمارات وسلوفاكيا تعزيز علاقتهما الاقتصادية، أعرب الطرفان عن تفاؤلهما حيال إمكانات النمو وتحقيق المصالح المتبادلة، ما يؤسّس لشراكات مقبلة عبر قطاعات متنوعة تضم الزراعة والنقل الجوي واللوجستي والصحة والسياحة، مع التشديد على أهمية الممارسات المستدامة والابتكار.

وشهدت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية-السلوفاكية تنظيم منتدى أعمال مشترك، جمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من البلدين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون والاستثمار. وأكد سعادة فهد القرقاوي، في كلمته خلال المنتدى، أهمية البناء على العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية سلوفاكيا، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الابتكار.

وشارك في المنتدى عدد من الجهات الاستثمارية الإماراتية البارزة، إلى جانب شركات ومؤسّسات سلوفاكية، حيث تم استعراض فرص الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية. كما عُقدت لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والمؤسسات من الجانبين، لبحث فرص الشراكة وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ضم وفد الدولة ممثلين ومختصين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، منها: وزارة الخارجية، وزارة الاقتصاد والسياحة، وزارة التغير المناخي والبيئة، دائرة التنمية الاقتصادية، مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، شركة مبادلة، مجموعة إيدج، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، شركة إيجل هيلز، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.