حمدان بن محمد: المناطق الاقتصادية مُمكِّن رئيس للتجارة الإقليمية والدولية

دبي (الاتحاد)



في إنجاز اقتصادي جديد، سجّلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أداءً قياسياً هو الأعلى في تاريخها خلال عام 2025، بإجمالي تجارة بلغ نحو 491 مليار درهم، مواصلةً تحقيق النمو المستدام للعام الخامس على التوالي، وبمؤشرات تعكس توسعاً فعلياً في حركة السلع والتدفقات التجارية، إذ بلغت نسبة النمو %46 مقارنة بعام 2024، فيما تضاعفت قيمة التجارة بنسبة %400 مقارنة بعام 2020. وأثنى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على الأداء القوي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (DIEZ)، وما أثمره من نتائج قياسية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس ديناميكية البيئة الاقتصادية والتجارية التي أسستها دبي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تشكِّل أساساً للإنجازات النوعية والنتائج القوية لمختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، ومن أهمها القطاع التجاري.





وهنّأ سمو ولي عهد دبي فريق العمل بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، على هذا الإنجاز الكبير، منوهاً سموه بالدور المهم الذي تضطلع به المناطق الاقتصادية في دبي في تمكين التجارة الإقليمية والدولية، وتقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وقال سموه: «يُعدّ هذا النمو الاستثنائي برهاناً جديداً على قدرة دبي على مواكبة المتغيرات العالمية المحيطة، وتحويلها إلى فرص جديدة للنمو. لا شك في أن هذا الإنجاز يُسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز دور دبي مدينة تربط الأسواق والفرص والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم... النتائج تؤكد مجدداً مدى رسوخ الثقة التي يوليها قطاع الأعمال والمستثمرون والشركاء التجاريون من حول العالم في الأسس القوية التي يقوم عليها اقتصاد دبي، وما تتمتع به من بنية تحتية قوية، ومنظومة عمل تتسم بالمرونة وتحكمها أطر تشريعية واضحة».

وعزّزت «دييز» مساهمتها في تجارة دبي غير النفطية لترتفع حصتها إلى ما يقارب 16% في 2025، في وقت تجاوزت فيه تجارة دبي الخارجية حاجز 3 تريليونات درهم.

وارتفع إجمالي حجم التجارة بنسبة 50% ليصل إلى 667.8 ألف طن في 2025، ما يؤكد أن النمو لم يكن نتيجة ارتفاع الأسعار، بل توسّعاً حقيقياً في النشاط التجاري رغم التحديات التضخمية العالمية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تعكس نتائج تجارة (دييز) غير النفطية لعام 2025 متانة نموذجنا الاقتصادي وقدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على القيمة المضافة والتكامل اللوجستي والتقني. فتحقيق 491 مليار درهم في إجمالي التجارة، وارتفاع مساهمتها إلى ما يقارب 16% من تجارة دبي، يؤكدان مجدداً الدور المحوري لـ(دييز) في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة المتقدمة، ومواصلة مسيرتها على صعيد تطوير بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز تنافسيتها عالمياً».

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تؤكد نتائج تجارة عام 2025 إن النمو الذي حققته (دييز) نمو حقيقي في حركة السلع والتدفقات التجارية، وليس انعكاساً لعوامل سعرية مؤقتة. ويعكس ارتفاع حجم التجارة إلى 667.8 ألف طن، وتوسّع القطاعات التقنية عالية القيمة، نجاح استراتيجيتنا في تنويع الشركاء، وتعزيز إعادة التصدير وتطوير سلاسل الإمداد. كما أن التحول النوعي في خريطة الشركاء، ولا سيما القفزة في التجارة مع السعودية، يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي المستدام».

واستحوذ قطاع الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية على أكثر من 70% من تجارة «دييز»، مسجلاً نمواً بنسبة 42%، فيما نما قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة واللآلئ بنسبة 71% ليسهم بنحو 26% من تجارة «دييز»، لتُشكّل هاتان المجموعتان نحو 96% من إجمالي تجارة «دييز». وحافظت الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري لـ«دييز»، بنسبة 28.7% من إجمالي التجارة، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة 9.6%، تلتها الهند بنسبة 8%.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة «دييز» على إدارة التوازن التجاري بكفاءة في بيئة عالمية متغيرة، بما يعزز موقعها رافداً رئيساً في منظومة التجارة غير النفطية لإمارة دبي.