أبوظبي تعزّز حضورها العالمي عبر مشاركات دولية متخصصة

رشا طبيلة (أبوظبي)



عزّزت أبوظبي من حضورها ومكانتها في قطاع السياحة والسفر العالمي ووجهة رائدة للمؤتمرات والمعارض والحوافز والترفيه، عبر جهودها الترويجية العالمية والمحلية، من خلال المشاركة بقوة العام الماضي في العشرات من المحافل والمعارض التجارية الدولية، وتنظيم معارض محلية، إضافة إلى 40 برنامجاً تعريفياً لشركائها في القطاع، بحسب التقرير السنوي لدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي.



معارض دولية

تفصيلاً حول المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بقطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز، شاركت الدائرة في المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات في «آي بي تي إم العالمي»، بمشاركة 32 شركة عارضة، ونجم عن المشاركة 18 فعالية مستقبلية مؤكدة، وشاركت أيضاً في معرض «آيمكس أميركا» بمشاركة 10 جهات عارضة، ونجم عنها 28 فعالية مستقبلية مؤكدة، وشاركت أيضاً في معرض «آيمكس فرانكفورت»، بمشاركة 27 جهة عارضة، ونجم عنها 65 فعالية مستقبلية، منها مؤكدة وأخرى محتملة.

وفيما يتعلق بالمشاركة المحلية والإقليمية، نظّمت أبوظبي عدداً من المعارض المحلية و40 برنامجاً تعريفياً، ما قدّم لشركاء القطاع رؤى معمّقة حول الوجهة وخدماتها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، ومن أبرز هذه الفعاليات، مؤتمر الشبكات المتحدة لمنظّمي الفعاليات المؤسسية الدولية العالمي، ومؤتمر الاجتماعات العربية والسفر الفاخر «مالت» بنسخته الـ 13، ومنتدى «ميت مي»، وفعالية التبادل بين شبكات شركات إدارة الوجهات، وفعالية «إن فوياج»، ومؤتمر «لوب» للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.



سرد متكامل

فيما يتعلق بالمشاركة في معارض السفر والسياحة الدولية ومنصات تجارة السفر العالمية، عزّزت أبوظبي حضورها في تلك المحافل، بما في ذلك سوق السفر العالمي وسوق السفر العربي، ومعرض برلين الدولي للسياحة، مستثمرة في هذه المشاركات لترسيخ مكانتها وجهة تقودها الثقافة وشريكاً طويل الأمد لقطاع السياحة العالمي، فمن خلال سرد متكامل يجمع بين العلامة والعلاقات العامة والشراكات والتسويق القائم على الأداء، جرى توظيف كل منصة للإعلان عن شراكات رئيسية، وتعزيز السرديات القيادية والتفاعل مع جمهور القطاع بوضوح، فمن تصميم الأجنحة المستند إلى الاستدامة، وإطلاق الحملات إلى الإعلانات المؤثرة وبرامج التفاعل المصممة خصيصاً للأسواق، حققت هذه المشاركات انتشاراً ملموساً مع تعميق العلاقات مع شركاء القطاع حول العالم، وفقاً للدائرة.



تعميق الشراكات

حول مشاركاتها في 2025، شاركت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في ديسمبر الماضي في معرض سوق السفر العالمي الفاخر، الذي أقيم في كان الفرنسية، وذلك للتواصل مع أبرز الروّاد والجهات العاملة في هذا القطاع، لدراسة سبل تعميق الشراكات الحالية، واستكشاف آفاق التعاون الجديدة، ترسيخاً لحضور أبوظبي في الأسواق السياحية الرئيسية. وتُسلّط الدائرة الضوء على مقومات سياحة الرفاهية في الإمارة، التي تُقدم مزيجاً متكاملاً من أرقى تجارب الضيافة، وعروض فنون الطهي، إلى جانب معالم ثقافية تجسد هويتها الأصيلة، وتُثري تجربة زوارها.



حوافز مبيعات

وفي نوفمبر الماضي، شاركت الدائرة في سوق السفر العالمي 2025 في لندن، حيث وقّعت الدائرة ثماني اتفاقيات حوافز مبيعات مع عدد من أبرز وكالات ومنصات السفر والسياحة في المملكة المتحدة، وذلك في إطار مبادراتها الرامية إلى دفع النمو السياحي المستدام في الإمارة، وإثراء تجارب زوّارها من المملكة المتحدة، باعتبارها من أهم أسواقها العالمية، وتُحدِّد الاتفاقيات أُطُر التعاون مع شركات تنظيم الرحلات وإدارة الوجهات لإتاحة المجال أمام قطاعات أكبر من الزوّار، سواء الجدد أو العائدون مجدَّداً لاستكشاف أبوظبي أو المسافرون المحتمَلون، للاستمتاع بما توفِّره الإمارة من فنادق ومعالم وتجارب مُلهمة.

وتُركِّز هذه الشراكات على استقطاب مزيدٍ من الزوّار من مختلف أنحاء المملكة المتحدة إلى أبوظبي، عبر تسليط الضوء على مقوّماتها الاستثنائية كوجهة مفضَّلة نابضة بالحياة على مدى العام. وخلال سوق السفر في لندن، حققت الدائرة 2.3 مليون تفاعل، و373 شراكة.



نمو مستدام

في شهر مارس من عام 2025، شاركت الدائرة في معرض بورصة السياحة العالمية في برلين 2025، حيث كشفت عن مبادرات وشراكات استراتيجية جديدة تعزّز النمو المستدام لقطاع السياحة في الإمارة.

وفي نهاية أبريل من العام الماضي، شاركت الدائرة في سوق السفر العربي الذي يقام في دبي سنوياً، حيث حققت 527 مليون وصول إعلامي، و19.3 مليون ظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، و2.4 مليون مشاهدة فيديو.

وقامت الدائرة في فبراير الماضي، بالمشاركة معرض «فيتور 2026» في العاصمة الإسبانية مدريد، وسلّطت الدائرة، خلال الحدث، الضوء على تنوع المقومات السياحية في الإمارة، من الثقافة الأصيلة، وتجارب المغامرة والرفاهية والترفيه وفنون الطهي إلى عروض الاستجمام وأرقى خدمات الضيافة، وشهد معرض «فيتور 2026» تتويج أبوظبي بلقب «وجهة العام المتميزة» من «اتحاد وكالات السفر الإسبانية»، وأشاد كارلوس جاريدو دي لا سيرفا، رئيس الاتحاد، بالوجهة السياحية لأبوظبي، ووصفها بالرائدة عالمياً.