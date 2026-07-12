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اقتصاد

«سامسونج» تقدم موعد افتتاح أول مصنع للرقائق في «يونغ إن» إلى 2029

«سامسونج» تقدم موعد افتتاح أول مصنع للرقائق في «يونغ إن» إلى 2029
12 يوليو 2026 20:26

 

 أفادت مصادر صناعية بأن شركة «سامسونج» للإلكترونيات تتجه إلى بدء التشغيل في أول مصنع لتصنيع أشباه الموصلات ضمن مجمع «يونغ إن» للرقائق في عام 2029، أي قبل الموعد المقرر بسنة إلى سنتين.

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ويأتي هذا التسريع في الجدول الزمني، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تسريع تطوير مجمع «يونغ إن» الصناعي الوطني، وهو مشروع استراتيجي من المقرر أن يكون مركزاً لتصنيع أشباه الموصلات من الجيل التالي للشركة.
وتُخطِّط «سامسونج» حالياً لبدء التشغيل في عام 2029 في أول مصنع من أصل 6 مصانع لأشباه الموصلات سيتم بناؤها في مجمع «يونغ إن» الصناعي، الواقع جنوب سيؤول.
وقال مسؤول في القطاع، إن بدء التشغيل المبكر للمصنع الأول سيمكّن «سامسونج» من الاستجابة بسرعة أكبر للطلب العالمي المتزايد بسرعة على رقائق الذكاء الاصطناعي.
وأعلنت الشركة المصنعة للرقائق الشهر الماضي أنها تخطِّط، في إطار خطة الاستثمار في مشاريعها الضخمة، لاستثمار 2030 تريليون وون (1.35 تريليون دولار) في مجمعي أشباه الموصلات في «بيونغتيك» و«يونغ إن»، إلى جانب 400 تريليون وون لبناء مصنعين جديدين للرقائق في «غوانغجو»، على بعد 270 كيلومتراً جنوب سيؤول.

 

المصدر: وام
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