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«Volenergy» السويسرية تستحوذ على محطات «BP» البريطانية في النمسا

«Volenergy» السويسرية تستحوذ على محطات «BP» البريطانية في النمسا
21 يوليو 2026 18:32


 ذكرت وسائل إعلام نمساوية أن شركة «Volenergy» السويسرية ستستحوذ على شبكة محطات شركة الطاقة البريطانية «BP» في النمسا، التي تضم 250 محطة خدمة، إلى جانب البنية التحتية ونقاط شحن المركبات الكهربائية، في إطار صفقة من المقرر إتمامها بحلول نهاية العام الجاري.

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ونقلت تلك الوسائل عن بيان لشركة «BP»، التي تُعدّ واحدة من أكبر مشغلي محطات الخدمة في النمسا، أن محطات الخدمة ستستمر في العمل تحت العلامة التجارية «BP» من قبل الشركة الجديدة «Volenergy»، بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية، لكن الشركة لم تقدم معلومات عن سعر الشراء.
وتمتلك «BP» نحو 115 محطة، تدار بنظام الامتياز، من إجمالي 250 محطة خدمة تابعة لها في النمسا، ويتحمل أصحاب الامتياز المسؤولية التشغيلية عن الأعمال اليومية، بينما تُدار بقية المحطات وفقاً لنماذج أخرى، منها محطات يديرها أصحابها وأخرى مملوكة للشركة وغيرها تعمل بشكل آلي.

المصدر: وام
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