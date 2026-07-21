«عبدالواحد الرستماني» تصدر «تقرير الاستدامة والتأثير 2025»



دبي (الاتحاد)

أصدرت مجموعة عبد الواحد الرستماني، تقريرها عن الاستدامة والتأثير لعام 2025، والذي يحدد أداء المجموعة في الالتزام بمعايير وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأولوياتها وتقدمها عبر محفظة أعمالها المتنوعة.

يقدم التقرير نظرة شاملة على أداء مجموعة عبد الواحد الرستماني في ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر قطاعات متنوعة تشمل السيارات، والعقارات، والخدمات اللوجستية، والسفر، وأسلوب الحياة، والتعبئة والتغليف، كما يعكس جهود المجموعة المتواصلة لتعزيز البيانات والحوكمة والمساءلة اللازمة لإدارة الاستدامة بشكل أكثر انسجاماً وملاءمة على مستوى جميع أعمالها.

وحققت مجموعة عبد الواحد الرستماني خلال عام 2025 تقدماً ملموساً في العديد من المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك قياس الانبعاثات والحد منها، وتوليد الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، وممارسات البناء الأخضر، والتوطين.

وعلى صعيد خفض انبعاثات العمليات التشغيلية، سجلت مجموعة عبد الواحد الرستماني إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري من «النطاق 1» و«النطاق 2» بمقدار 40381 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنحو 23% عن 52702 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2024.

ويعكس هذا انخفاض استهلاك الكهرباء من الشبكة، بالإضافة إلى انخفاض عامل انبعاثات المزيج المتبقي في الإمارات، المرتبط بانتقال الدولة نحو الطاقة النووية والشمسية منخفضة الكربون. توسيع نطاق توليد الطاقة الشمسية في الموقع: ارتفع توليد الطاقة الشمسية على مستوى المجموعة من 218 ميجاواط/ساعة في عام 2024 إلى 2660 ميجاواط/ساعة في عام 2025. وأدى ذلك إلى تقليل الاعتماد على الكهرباء من الشبكة في العديد من المواقع الرئيسية، بما في ذلك العقارات في «عبد الواحد الرستماني العقارية» ومنشأة التصنيع التابعة لشركة «سِنيو باكيجِنغ» «Sineo Packaging»، حيث يتم الآن تشغيل نوبات الإنتاج النهارية بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية في الموقع.

وبالنسبة لدعم الاقتصاد الدائري في عمليات السيارات، قدمت شركة «عبد الواحد الرستماني للسيارات» العديد من المبادرات المعنية بالاقتصاد الدائري خلال عام 2025، وفي «أوتوترست»، تم التعامل مع 100% من نفايات الورشة الخطرة من خلال قنوات التخلص الملائمة، بينما تم تحويل ما يقارب 200 كجم من علب الزيت والطلاء المستعملة من مركز خدمة ديرة من مكب النفايات وإعادة استخدامها في صناعة الأسمنت.

وعلى صعيد تطبيق مبادئ البناء المستدام، أظهر مركز قطع الغيار والتوزيع التابع لشركة «عبد الواحد الرستماني للخدمات اللوجستية» مجموعة من ممارسات البناء الأخضر، بما في ذلك أنظمة الصرف المستدام، والطاقة الشمسية في الموقع بالتعاون مع شركة «سراج باور»، والبنية التحتية لمعالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية، والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد للقاطنين.

وعلى صعيد تعزيز المواهب الوطنية، واصلت مجموعة عبد الواحد الرستماني زيادة تمثيل المواهب الإماراتية عبر قوتها العاملة، بدعم من المبادرات الموجهة التي تستهدف التطوير الوظيفي والقيادي، بما في ذلك برنامجي «واعد» و«قيادة».

وبلغت نسبة تمثيل النساء 30% من القوة العاملة الإماراتية في المجموعة عام 2025.

وفي هذا السياق، قال خالد عبد الواحد الرستماني، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد الواحد الرستماني: «على مدى مسيرة طويلة امتدت إلى أكثر من سبعة عقود، تطورت أعمالنا جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات، مسترشدين بقيم راسخة وشراكات طويلة الأمد، وإيمان راسخ بأن النجاح إنما يُبنى على الثقة وعمل الصواب لما فيه صالح الأجيال القادمة، وفي عام 2025، انصبّ تركيزنا بالكامل على تعزيز الأسس اللازمة لإدارة أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بفعالية على مستوى مجموعتنا، وقد ساهم تطوير رؤية واضحة على مستوى المجموعة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في تعزيز قدرتنا على فهم تأثيرنا، وإدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، ودعم طموحات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، وندرك أن الاستدامة مسيرة تتطلب جهداً متواصلاً وتحسيناً مستمراً، وسيظل طموحنا ثابتاً يتمثل في بناء شركات هادفة تُثري حياة الناس، وتُسهم إسهاماً فاعلاً في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة».