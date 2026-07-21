«ماجد الفطيم» تتيح قبول بطاقات «جيوَن» في 200 وجهة بالإمارات

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ماجد الفطيم» تفعيل قبول بطاقات «جيوَن» في أكثر من 200 وجهة تابعة لها في دولة الإمارات، لتصبح بذلك من أوائل الشركات التي تفعّل قبول منظومة البطاقات الوطنية بشكل كامل عبر شبكة وجهاتها الفعلية في الدولة، ويعكس هذا الإنجاز التزام «ماجد الفطيم» بدعم رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة مدفوعات وطنية سيادية وجاهزة للمستقبل.

وأصبح بإمكان العملاء استخدام بطاقات «جيوَن» في وجهات التجزئة والتسلية والترفيه والفنادق التابعة لمجموعة «ماجد الفطيم»، بما يوفر لهم مزيداً من المرونة وخيارات الدفع في مختلف نقاط التفاعل، كما تسهم هذه الخطوة في دعم توجُّه الدولة نحو بناء منظومة مدفوعات وطنية مملوكة ومدارة محلياً، مع توفير تجربة دفع آمنة وفعالة وملائمة لاحتياجات المستهلكين في السوق المحلية.

وحول هذا الإنجاز، قال دارين تايلور، نائب رئيس برنامج «شير» للمكافآت ووحدة حلول العملاء في ماجد الفطيم: «تتمثل أولويتنا في جعل كل تفاعل للصعملاء مع (ماجد الفطيم) تجربة سهلة وسلسة ومجزية، ومن خلال إتاحة قبول بطاقات (جيوَن) في مختلف وجهاتنا، نوفر للعملاء في وجهاتنا مزيداً من خيارات الدفع المرنة، مع الحفاظ على التجربة المتكاملة والسلسة كما يتوقعونها دائماً من جانبنا، كما يعكس ذلك قوة بنيتنا التحتية للمدفوعات، بما يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتسريع تسوية المدفوعات المحلية، ويتيح لنا مواصلة تقديم إمكانات جديدة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا».

وتُعدّ «جيوَن» منظومة البطاقات المحلية لدولة الإمارات، التي أطلقتها شركة «الاتحاد للمدفوعات» في إطار رؤية مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لبناء منظومة مدفوعات وطنية مرنة، وصُممت المنظومة لتعزيز الاقتصاد الرقمي للدولة، من خلال إنشاء منظومة بطاقات محلية تسهم في توطين البنية التحتية للمدفوعات في الدولة، وترسيخ السيادة المالية الوطنية، ومع استمرار نمو المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، تؤدي منظومة «جيوَن» دوراً متزايد الأهمية في تعزيز مرونة وجاهزية المنظومة المالية المحلية للمستقبل، بما يخدم الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء.

وقال أندريا تشيانكيتي، الرئيس التنفيذي للمنتجات في شركة الاتحاد للمدفوعات: «يمثل قبول البطاقات لدى التجار النقطة التي تتحول فيها منظومة الدفع بالبطاقات إلى واقع ملموس في حياة العملاء، وتدير ماجد الفطيم عدداً من أكثر الوجهات استقطاباً للزوار في دولة الإمارات، ما يوسّع حضور (جيوَن) ضمن مزيد من تجارب الدفع اليومية للعملاء في مختلف أنحاء الدولة، ونواصل تركيزنا على توسيع نطاق قبول (جيوَن) عبر منظومة المدفوعات، من خلال ضم المزيد من التجار والجهات المصدرة للبطاقات، وإتاحة استخدامها في مزيد من المعاملات اليومية».

ويمتد تكامل بطاقات «جيوَن» حالياً عبر شبكة وجهات «ماجد الفطيم» الفعلية، حيث جرى تفعيل قبولها في المتاجر من خلال شراكة المجموعة مع «نتورك إنترناشيونال» في مجال خدمات قبول المدفوعات، فيما سيُتاح قبول بطاقات «جيوَن» عبر المنصات الرقمية التابعة للمجموعة خلال الأسابيع المقبلة، وستوفر هذه الخطوات مجتمعةً للعملاء تجربة دفع آمنة ومتسقة عبر مختلف وجهات المجموعة، إلى جانب المساهمة في دفع مسيرة تطوير منظومة المدفوعات المحلية في دولة الإمارات.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار بطاقات «جيوَن» يتمّ الآن على مراحل عبر المؤسسات المالية المشاركة، بالتوازي مع مواصلة توسيع نطاق قبولها لدى التجار في مختلف أنحاء دولة الإمارات.