أداء إيجابي بأسواق المال العالمية

أحمد عاطف (القاهرة)



سجلت أسواق المال العالمية أداءً أسبوعياً إيجابياً في معظمها، مدعومة بنتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، في مقابل ضغوط فرضها ارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسات النقدية.

وفي «وول ستريت»، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأسبوع عند 7.489.72 نقطة، مرتفعاً بنحو 1.1%، وصعد «داو جونز الصناعي» بنسبة 1% إلى 52.485.03 نقطة، فيما تفوق مؤشر «ناسداك» بمكاسب أسبوعية بلغت 1.6%، ليغلق عند 25.373.85 نقطة.

وتلقت الأسهم الأميركية دعماً من قفزة سهم «أمازون» بنحو 15% عقب نتائج مالية قوية، فضلاً عن تفاؤل المستثمرين بأداء أعمال الحوسبة السحابية لدى «مايكروسوفت».

لكن المكاسب ظلت مركزة في عدد محدود من أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع تراجع «أبل» بنحو 7.4%.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير في نطاق 3.5% و3.75%، إلا أن انقسام أعضاء المجلس وميل بعضهم نحو رفع الفائدة دفعا عوائد السندات الأميركية إلى الصعود، ما حدّ من اتساع مكاسب الأسهم.

وتتجه أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل إلى تقرير الوظائف الأميركي لشهر يوليو.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، ليغلق عند 649.19 نقطة، بعد أن سجل مستوى قياسياً خلال تعاملات الجمعة الماضية.

وقفز مؤشر داكس الألماني 2.1% إلى 25.629.24 نقطة، بدعم من أسهم التكنولوجيا والرقائق، فيما صعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني 1.2% إلى 10.868.05 نقطة.

أسواق آسيا

في آسيا، سجلت الأسواق أداءً متبايناً، حيث أنهى مؤشر «نيكاي 225» الياباني الأسبوع عند 64.362.02 نقطة، متراجعاً 0.4%، رغم قفزته بأكثر من 4% في جلسة الجمعة الماضي.

وفي الصين، ارتفع مؤشر «هانج سنج» في هونج كونج بنسبة 3.7% إلى 25.884.43 نقطة، بينما حقق مؤشر شنغهاي المركب مكاسب محدودة بلغت 0.5%، مغلقاً عند 3.832.26 نقطة، وسط ترقب المستثمرين لمؤشرات جديدة بشأن قوة الطلب المحلي.