البحرين تعزز منظومة الملكية الفكرية بانضمامها لاتفاق لوكارنو الدولي

جنيف (وام)

أودعت مملكة البحرين صك انضمامها إلى اتفاق لوكارنو المنشئ للتصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» في جنيف، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الملكية الفكرية ومواءمة تشريعاتها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

جرت مراسم الإيداع بمقر المنظمة بحضور السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن اتفاق «لوكارنو» يعد ركيزة دولية هامة تضع تصنيفاً موحداً للرسوم والنماذج الصناعية.