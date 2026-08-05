19.3 ألف متجر مسجّل بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح بنمو 5.9%

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن قاعدة المُتعاملين بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح واصلت التوسع في جميع أنحاء الدولة، حيث حقق النظام نتائج إيجابية ملحوظة خلال الفترة الماضية مع زيادة عدد متاجر التجزئة "منافذ البيع" المُسجَّلة لدى الهيئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام بنسبة 5.9% إلى نحو 19.34 ألف متجر بنهاية النصف الأول من العام الحالي العام مقابل 18.26 ألف متجر بنهاية النصف الأول من 2025.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، بلغ 449 منفذاً تجارياً مقابل 697 منفذاً في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المنافذ التي ارتبطت بالنظام خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 2.983 منفذاً تجارياً.



وأضافت أن عدد أجهزة الخدمة الذاتية لرد ضريبة القيمة المُضافة للسياح بلغ 100 جهاز بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 93 جهازاً بنهاية النصف الأول من 2025 بزيادة 7 أجهزة جديدة، وبنسبة ارتفاع بلغت 7.5% خلال عام، وتمت إضافة 23 جهازاً جديداً خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي، حيث تنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.



وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الهيئة تحرص على التطوير المُتواصل لأنظمتها وخدماتها، ومن بينها النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح، فيتم تنفيذ إجراءات مستمرة لتحسين خدمة تسجيل تجار التجزئة في النظام، من خلال إضافة خصائص جديدة توفر المزيد من التسهيلات لعملية التسجيل عبر النظام الذي يُعد الأحدث من نوعه عالمياً، ويعتمد على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%.

وأضاف: انعكست عمليات التطوير والتحديث إيجابياً على أداء النظام، ففي غضون لحظات قليلة يمكن للسياح المتسوقين استكمال معاملاتهم، والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً عبر النظام قبل مغادرتهم الدولة، ويمكنهم استخدام إحدى "أجهزة الخدمة الذاتية" المنتشرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية لمعالجة استرداد ضريبة القيمة المُضافة بسهولة وسرعة.

وأكد أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة لمواصلة التوسع في التحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع التوجهات الحكومية، الهادفة للارتقاء المُستمر بمستوى كفاءة وجودة الخدمات، وتعزيز بيئة مُحفِّزة للأعمال، والمُساهمة في ترسيخ تجربة مُستقبلية ريادية في العمل الحكومي.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن هناك 5 دول تصدر مواطنوها قائمة المُستفيدين من خدمة رد الضريبة للسياح خلال العام الحالي؛ شملت الهند، والاتحاد الروسي، وتركيا، والصين، والولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت إلى أن خدمة رد ضريبة القيمة المُضافة للسياح شهدت العديد من عمليات التطوير خلال الشهور الماضية لمزيد من التحسين في تجربة المتعاملين ورفع كفاءة الخدمة، حيث تم إدراج منصة التسوق الإلكتروني "تطبيق نون" في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، وذلك ضمن خطة الهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع شركة "بلانيت" المُشغِّل المُعتمد لتوسيع نطاق المنصَّات والمتاجر الإلكترونية المُسجَّلة لدى الهيئة في النظام لزيادة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الرائدة.

وأوضحت الهيئة أن العام الحالي شهد كذلك إطلاق النسخة المُطوَّرة من تطبيق "بلانيت" الذكي، وتم توسيع نطاق اللغات المتاحة في التطبيق بإدخال 11 لغة جديدة إلى جانب اللغة الإنجليزية ليرتفع عدد اللغات المتاحة إلى 12 لغة، بما يُسهم في تحسين سهولة الوصول إلى الخدمة لفئات متنوعة من السياح، كما تم اعتماد الرمز الرسمي للدرهم الإماراتي في التطبيق.

