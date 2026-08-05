«غرف الإمارات» تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع زيمبابوي



بحث حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، خلال استقباله في مقر الاتحاد بدبي إسحاق أنانياس مويو سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة، والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح قنوات تواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وأكد ابن سالم أن دولة الإمارات وجمهورية زيمبابوي ترتبطان بعلاقات متميزة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى حرص اتحاد غرف الإمارات على تعزيز التعاون مع سفارة زيمبابوي والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تنمية التجارة والاستثمار وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

من جانبه، أكد السفير إسحاق أنانياس مويو حرص بلاده على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشيراً إلى ما توفره زيمبابوي من فرص واعدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، ومعرباً عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين ودعم المبادرات التي تسهم في توسيع آفاق التجارة والاستثمار بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.