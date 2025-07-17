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الذكاء الاصطناعي

روبوت ذكي لتوصيل البضائع عبر شبكة المترو في الصين

روبوت ذكي لتوصيل البضائع عبر شبكة المترو في الصين
17 يوليو 2025 11:40

دشّنت مدينة شنتشن الصينية، رسميًا، أول روبوت ذكي في العالم لتوصيل البضائع عبر شبكة مترو الأنفاق، في خطوة تمثل نقلة نوعية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة النقل اللوجستي الحضري.

 

وذكرت صحيفة "الشعب اليومية أونلاين"، أن الروبوت المتطور بدأ عمله في 14 يوليو الجاري انطلاقًا من محطة وانشيا على الخط الثاني لمترو شنتشن، ويعتمد على خوارزميات جدولة متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتخطيط المسارات المثلى وتجنّب أوقات الذروة.

 

ويتميّز النظام الجديد بقدرته على إيصال الطرود تلقائيًا إلى متاجر التجزئة داخل محطة "وانشيا" والمحطات الأخرى على الخط ذاته، ما يوفر حلًا مبتكرًا لتحديات التوصيل في البيئات الحضرية ذات الكثافة العالية.

 

وتحتل شنتشن المرتبة الأولى في البر الرئيسي الصيني من حيث كثافة شبكة المترو وعدد الركاب وكفاءة أنظمة التنقل الذكي، إذ تضم أكثر من 300 محطة مترو تشمل متاجر متنوعة، وتخدم نحو 10 ملايين راكب يوميًا.

 

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وكانت عمليات توصيل البضائع إلى المتاجر تواجه تحديات كبيرة في السابق بسبب الاعتماد على وسائل النقل الأرضية وارتفاع التكاليف التشغيلية، غير أن الابتكار الجديد نجح في قلب المعادلة من خلال استغلال البنية التحتية القائمة لشبكة المترو.

 

ويترجم هذا التطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى تطبيقات واقعية تخدم الحياة اليومية، ويُعزز من مكانة شنتشن كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

 

وبحسب بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية لعام 2023، تسهم شنتشن بـ 20% من إجمالي إنتاج الروبوتات الصناعية في الصين، وتستحوذ على 71.3% من السوق العالمية للطائرات بدون طيار الاستهلاكية، و58.6% من إنتاج روبوتات الخدمة.

 

كما تحتضن المدينة أكثر من 1600 شركة متخصصة في مجال الروبوتات، ما يجعلها من أبرز المراكز العالمية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الروبوتية.

 

المصدر: وكالات
الصين
الذكاء الاصطناعي
الروبوتات
المترو
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