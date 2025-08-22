الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم الدنماركية، اليوم الجمعة، أن بعض طلاب المدارس الثانوية سيتمكنون من استخدام الذكاء الاصطناعي ابتداءً من عام 2026 خلال امتحان اللغة الإنكليزية الشفوي لشهادة الثانوية العامة.

خلال هذا الامتحان، سيتمكن الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحضير للامتحان الشفوي: بمجرد اختيار الموضوع، سيحصل كل طالب على ساعة تحضيرية واحدة، يُسمح له خلالها باستخدام كل الأدوات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما لم يكن متاحا حتى الآن.

بعد ذلك، سيتعين عليهم تقديم عرضهم الشفوي أمام الجهة الفاحصة.

تسعى الدنمارك، التي تسمح منذ عام 2008 باستخدام الإنترنت خلال الامتحانات تحت إشراف الجهات التعليمية، إلى تشجيع التطور الرقمي في التعلم من خلال إطار عمل صارم.

وقال الوزير ماتياس تيسفاي في بيان "نطلق هذه التجارب لإيجاد التوازن الأمثل ... عندما يتطور الطلاب في العالمين التناظري والرقمي، فإننا نعدّهم بأفضل طريقة ممكنة لواقع ما بعد المدرسة".

هذه التجربة متاحة للمدارس الثانوية على أساس تطوعي، وهي متاحة فقط لمسار التعليم العام.