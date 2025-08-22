السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة

الذكاء الاصطناعي
22 أغسطس 2025 17:33

أعلنت وزارة التعليم الدنماركية، اليوم الجمعة، أن بعض طلاب المدارس الثانوية سيتمكنون من استخدام الذكاء الاصطناعي ابتداءً من عام 2026 خلال امتحان اللغة الإنكليزية الشفوي لشهادة الثانوية العامة.
خلال هذا الامتحان، سيتمكن الطلاب من استخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التحضير للامتحان الشفوي: بمجرد اختيار الموضوع، سيحصل كل طالب على ساعة تحضيرية واحدة، يُسمح له خلالها باستخدام كل الأدوات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما لم يكن متاحا حتى الآن.
بعد ذلك، سيتعين عليهم تقديم عرضهم الشفوي أمام الجهة الفاحصة.
تسعى الدنمارك، التي تسمح منذ عام 2008 باستخدام الإنترنت خلال الامتحانات تحت إشراف الجهات التعليمية، إلى تشجيع التطور الرقمي في التعلم من خلال إطار عمل صارم.
وقال الوزير ماتياس تيسفاي في بيان "نطلق هذه التجارب لإيجاد التوازن الأمثل ... عندما يتطور الطلاب في العالمين التناظري والرقمي، فإننا نعدّهم بأفضل طريقة ممكنة لواقع ما بعد المدرسة".
هذه التجربة متاحة للمدارس الثانوية على أساس تطوعي، وهي متاحة فقط لمسار التعليم العام.

أخبار ذات صلة
بلدية العين تنجح في مسح أكثر من 1300 كم باستخدام نظام «العين الذكية»
«ابتكار معهد الإمارات المالي» يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسات مالية و«بريسايت» و«Core42»
المصدر: آ ف ب
الذكاء الاصطناعي
الثانوية العامة
الدنمارك
آخر الأخبار
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
الرياضة
جيفرسون-وودن تنقل التألق إلى بروكسل
اليوم 09:24
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
الرياضة
رويز ينقذ سان جيرمان في «أمسية محبطة»!
اليوم 09:14
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
علوم الدار
«التربية والتعليم» تعلن عن التوقيت الرسمي لطلبة المدارس الحكومية
اليوم 09:13
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
الرياضة
بايرن ميونيخ.. «إنذار سداسي» في «البوندسليجا»!
اليوم 09:05
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
علوم الدار
تنبيه هام من «التربية والتعليم» يتعلق بساعات الدوام الرسمي
اليوم 09:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©