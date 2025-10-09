الجمعة 10 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تطلق أداة برمجة بالذكاء الاصطناعي تدخل عمق سطر الأوامر

"جوجل" تدمج الذكاء الاصطناعي في أدواتها البرمجية
9 أكتوبر 2025 11:00

أعلنت شركة جوجل، رسميًا عن إطلاق ميزة جديدة ضمن نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Gemini CLI المخصص للتعامل مع الأوامر النصية للمبرمجين، تتيح للشركات الخارجية دمج أدواتها مباشرة داخل النظام.
الميزة الجديدة، التي تحمل اسم Gemini CLI Extensions، تم إطلاقها مبدئيًا بالتعاون مع شركات مثل Figma وStripe، إلى جانب أدوات أخرى.
اقرأ أيضاً..إطار سلامة جديد لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين فقط من إعلان "أوبن ايه آي" عن إطلاق ميزة "التطبيقات" في "تشات جي بي تي، والتي تتيح أيضاً دمج أنظمة وخدمات من جهات خارجية داخل بيئة الذكاء الاصطناعي.

توضح "جوجل" أن نظامها أكثر انفتاحًا ومرونة، إذ يمكن لأي مطور إنشاء ونشر إضافات من دون الحاجة إلى موافقة أو إشراف مباشر من الشركة.

وقال تايلور مولن، كبير مهندسي المشروع في جوجل:"نظامنا مفتوح بطبيعته، وهذا أمر أساسي بالنسبة لنا. كل ما نقوم به يستند إلى بيئة عادلة يمكن لأي شخص المشاركة فيها". وفق موقع "TechCrunch".

أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي ينجح في تصنيف الأجرام النجمية
ذكاء اصطناعي يفك شفرة لغة البروتين ويكشف أسرار تطور الكائنات الحية

و توضح جوجل أن أول امتداد متاح كان مرتبطًا بأداة جوجل لتوليد الصور Nanobanana، والتي أُضيفت إلى GitHub الأسبوع الماضي. وبعد تثبيته، يمكن للمستخدمين إنشاء الصور مباشرة من خلال واجهة الأوامر النصية لـ Gemini CLI.

وأشارت جوجل إلى أن Gemini CLI، الذي أُطلق في يونيو الماضي، تجاوز مليون مستخدم، مع استخدام مكثف من قبل مطوري البرمجيات، ويُستخدم أيضًا على نطاق واسع في تطوير وصيانة الشيفرات داخل مشاريع جوجل نفسها.

بهذه الخطوة، تواصل جوجل ترسيخ مكانتها في سباق أدوات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمطورين، مقدّمة تجربة أكثر انفتاحًا ومرونة داخل بيئة سطر الأوامر. وبينما تتجه الشركات نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل عملية التطوير، يبدو أن "Gemini CLI" يمثل بداية جيل جديد من أدوات البرمجة التفاعلية التي تختصر المسافات بين الإنسان والآلة.
لمياء الصديق (أبوظبي)

جيميني
الذكاء الاصطناعي
جوجل
