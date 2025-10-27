الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

وداع مفاجئ.. "أوبن أيه آي" تُغلق صفحة "تشات جي بي تي" على واتساب

وداع مفاجئ.. "أوبن أيه آي" تُغلق صفحة "تشات جي بي تي" على واتساب
27 أكتوبر 2025 09:28

أكدت شركة أوبن إيه آي أنّ خدمتها الشهيرة تشات جي بي تي ستتوقف عن العمل على تطبيق واتساب اعتباراً من 15 يناير 2026، وذلك بعد تغييرات في سياسات واتساب وشروط استخدامه.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنها كانت "سعيدة برؤية أكثر من 50 مليون مستخدم يتحدثون ويبدعون ويتعلمون" من خلال تشات جي بي تي عبر واتساب، لكنها أوضحت أنها مضطرة إلى إيقاف الخدمة في مطلع العام المقبل امتثالاً للسياسات الجديدة التي فرضتها المنصة وفقاً لموقع digit.in.

وأشارت أوبن إيه آي إلى أن واتساب كان "موطناً طبيعياً للإبداع اليومي والفضول البشري" بفضل بساطته وواجهته المألوفة، إلا أنّ القيود المستحدثة جعلت من المستحيل استمرار الخدمة بالصيغة الحالية.

 

وأضافت الشركة: "رغم أننا كنا نفضّل الاستمرار في تقديم تشات جي بي تي على واتساب، فإننا نركّز الآن على جعل عملية الانتقال سهلة لجميع مستخدمينا".

ودعت أوبن إيه آي المستخدمين إلى الانتقال إلى تطبيق تشات جي بي تي الرسمي المتوافر على أنظمة آي أو إس وأندرويد والويب، إلى جانب نسخة تشات جي بي تي أطلس المخصصة لأجهزة ماك أو إس، مشيرة إلى أن هذه المنصات توفّر مزايا إضافية مثل المحادثات الصوتية، وأدوات البحث المتعمقة، وتحميل الملفات، وهي وظائف غير متاحة عبر واتساب.


اقرأ أيضاً.. "تشات جي بي تي" يغير تجربة التسوق.. الشراء والدفع من داخل المحادثة


