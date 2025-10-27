وداع مفاجئ.. "أوبن أيه آي" تُغلق صفحة "تشات جي بي تي" على واتساب

أكدت شركة أوبن إيه آي أنّ خدمتها الشهيرة تشات جي بي تي ستتوقف عن العمل على تطبيق واتساب اعتباراً من 15 يناير 2026، وذلك بعد تغييرات في سياسات واتساب وشروط استخدامه.

وقالت الشركة في بيان رسمي إنها كانت "سعيدة برؤية أكثر من 50 مليون مستخدم يتحدثون ويبدعون ويتعلمون" من خلال تشات جي بي تي عبر واتساب، لكنها أوضحت أنها مضطرة إلى إيقاف الخدمة في مطلع العام المقبل امتثالاً للسياسات الجديدة التي فرضتها المنصة وفقاً لموقع digit.in.



وأشارت أوبن إيه آي إلى أن واتساب كان "موطناً طبيعياً للإبداع اليومي والفضول البشري" بفضل بساطته وواجهته المألوفة، إلا أنّ القيود المستحدثة جعلت من المستحيل استمرار الخدمة بالصيغة الحالية.

وأضافت الشركة: "رغم أننا كنا نفضّل الاستمرار في تقديم تشات جي بي تي على واتساب، فإننا نركّز الآن على جعل عملية الانتقال سهلة لجميع مستخدمينا".

ودعت أوبن إيه آي المستخدمين إلى الانتقال إلى تطبيق تشات جي بي تي الرسمي المتوافر على أنظمة آي أو إس وأندرويد والويب، إلى جانب نسخة تشات جي بي تي أطلس المخصصة لأجهزة ماك أو إس، مشيرة إلى أن هذه المنصات توفّر مزايا إضافية مثل المحادثات الصوتية، وأدوات البحث المتعمقة، وتحميل الملفات، وهي وظائف غير متاحة عبر واتساب.





اقرأ أيضاً.. "تشات جي بي تي" يغير تجربة التسوق.. الشراء والدفع من داخل المحادثة







وللحفاظ على سجل المحادثات السابقة، أوصت الشركة المستخدمين بربط رقم هاتفهم بحسابهم في تشات جي بي تي من خلال زيارة ملف جهة الاتصال 1-800-تشات جي بي تي داخل واتساب والضغط على الرابط المرفق. وبعد إتمام الربط، ستظهر المحادثات السابقة ضمن سجل الدردشة في التطبيق. غير أن الشركة حذّرت من أنّ واتساب لا يدعم تصدير الدردشات، ما يعني أن المحادثات لن تُنقل تلقائياً بعد الموعد النهائي.





وأكدت أوبن إيه آي أن تشات جي بي تي سيظل متاحاً على واتساب حتى 15 يناير 2026، وأنها ستبدأ في إرسال تذكيرات للمستخدمين قبل انتهاء الفترة المحددة. كما نصحت الشركة المستخدمين بربط حساباتهم في أقرب وقت ممكن للحفاظ على سجلات محادثاتهم، موضحة أن من يتأخر عن ذلك سيفقد إمكانية الوصول إلى محادثاته السابقة بعد تطبيق السياسات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه أوبن إيه آي لتعزيز انتشار منتجاتها المستقلة مثل تشات جي بي تي غو في الهند، بينما تواصل شركات التكنولوجيا الكبرى – مثل ميتا – تشديد القيود على خدمات الذكاء الاصطناعي التابعة لأطراف ثالثة داخل منظومتها.





إسلام العبادي(أبوظبي)