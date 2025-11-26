الخميس 27 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

«تشات جي بي تي».. صوت حي وتجربة محادثة مختلفة على الشاشة

«تشات جي بي تي».. صوت حي وتجربة محادثة مختلفة على الشاشة
26 نوفمبر 2025 10:25

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على جعل استخدام ميزة الصوت في «تشات جي بي تي» أكثر سلاسة، بعد أن أعلنت عن تحديث جديد يدمج وضع الصوت داخل واجهة الدردشة نفسها، بدلاً من فتح واجهة منفصلة كما كان في السابق.

من واجهة منفصلة إلى تجربة موحّدة للصوت والنص


في السابق، كان على المستخدم الانتقال إلى شاشة خاصة بوضع الصوت، تظهر فيها دائرة زرقاء متحركة تمثّل المساعد الصوتي، مع زر لكتم الصوت وآخر لتسجيل الفيديو المباشر، بالإضافة إلى زر (X) للعودة إلى وضع النص.

خلال هذه المحادثات، كان بإمكانك فقط الاستماع لردود «تشات جي بي تي» دون أن ترى النص على الشاشة، وهو ما كان يسبب إزعاجًا إذا فاتك جزء من الإجابة واضطررت للرجوع للوضع النصي لرؤية الرد مكتوبًا.

اقرأ أيضاً.. تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً




مشكلة الوضع الصوتي القديم.. استماع بلا نص مكتوب


وأصبح بإمكان المستخدمين التحدث إلى «تشات جي بي تي» ورؤية الإجابات تظهر في نفس الوقت على الشاشة بينما يتحدث المساعد، مع إمكانية استعراض الرسائل السابقة أثناء المحادثة ومشاهدة العناصر البصرية، مثل الصور والخرائط، في الزمن الفعلي.

أخبار ذات صلة
«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تفتح باب التقديم لأولى دفعات برامج علم الأحياء الحاسوبي
«مؤتمر سايبر كيو» بأبوظبي يناقش التأثيرات المتسارعة للحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي


ووفقاً لموقع «تك كرانش» هذا التغيير يجعل التفاعل مع المساعد أكثر طبيعية، إذ يمكن التنقل بسلاسة بين الكتابة بالصوت والقراءة بالنص داخل نفس المحادثة. مع ذلك، ما زال يتعيّن على المستخدم الضغط على زر «إنهاء» لإيقاف المحادثة الصوتية والعودة بالكامل إلى نمط الكتابة النصية.




الوضع الصوتي الموحّد يصبح الإعداد الافتراضي للجميع

 

هذا الوضع الصوتي المحدَّث أصبح الإعداد الافتراضي الجديد، وبدأ بالفعل في الوصول إلى جميع المستخدمين على الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة.

ولمن يفضّلون التجربة القديمة المنفصلة للصوت، ما زال بإمكانهم العودة إليها من خلال الإعدادات، حيث يمكن تفعيل خيار «الوضع المنفصل» ضمن قسم «وضع الصوت» (Voice Mode).

 

إسلام العبادي(أبوظبي)

تشات جي بي تي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
آخر الأخبار
طفل فلسطيني نازح على سطح منزل مدمر في مخيم جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: إسرائيل تمارس «مجزرة مساكن» في غزة
اليوم 02:12
جندي أوكراني خلال تدريبات عسكرية في منطقة خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لبحث الخطة الأميركية في أوكرانيا
اليوم 02:12
فريق إنقاذ يُجلي نساءً وأطفالاً في قارب مطاطي قرب سومطرة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«فيضانات كارثية» تضرب تايلاند وماليزيا وإندونيسيا
اليوم 02:11
رئيسا لبنان وقبرص يتصافحان عقب توقيع الاتفاقية
الأخبار العالمية
لبنان وقبرص يوقعان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما
اليوم 02:11
الدفاع المدني السوري يسعف مصاباً بانفجار لغم أرضي في ريف إدلب - أرشيفية
الأخبار العالمية
5 قتلى جراء انفجار مستودع سلاح في شمال غرب سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©