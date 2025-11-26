«تشات جي بي تي».. صوت حي وتجربة محادثة مختلفة على الشاشة

تعمل شركة «أوبن إيه آي» على جعل استخدام ميزة الصوت في «تشات جي بي تي» أكثر سلاسة، بعد أن أعلنت عن تحديث جديد يدمج وضع الصوت داخل واجهة الدردشة نفسها، بدلاً من فتح واجهة منفصلة كما كان في السابق.



من واجهة منفصلة إلى تجربة موحّدة للصوت والنص



في السابق، كان على المستخدم الانتقال إلى شاشة خاصة بوضع الصوت، تظهر فيها دائرة زرقاء متحركة تمثّل المساعد الصوتي، مع زر لكتم الصوت وآخر لتسجيل الفيديو المباشر، بالإضافة إلى زر (X) للعودة إلى وضع النص.



خلال هذه المحادثات، كان بإمكانك فقط الاستماع لردود «تشات جي بي تي» دون أن ترى النص على الشاشة، وهو ما كان يسبب إزعاجًا إذا فاتك جزء من الإجابة واضطررت للرجوع للوضع النصي لرؤية الرد مكتوبًا.





اقرأ أيضاً.. تحديث مذهل من "تشات جي بي تي" يجعل المحادثة أسهل وأكثر ذكاءً









مشكلة الوضع الصوتي القديم.. استماع بلا نص مكتوب



وأصبح بإمكان المستخدمين التحدث إلى «تشات جي بي تي» ورؤية الإجابات تظهر في نفس الوقت على الشاشة بينما يتحدث المساعد، مع إمكانية استعراض الرسائل السابقة أثناء المحادثة ومشاهدة العناصر البصرية، مثل الصور والخرائط، في الزمن الفعلي.



ووفقاً لموقع «تك كرانش» هذا التغيير يجعل التفاعل مع المساعد أكثر طبيعية، إذ يمكن التنقل بسلاسة بين الكتابة بالصوت والقراءة بالنص داخل نفس المحادثة. مع ذلك، ما زال يتعيّن على المستخدم الضغط على زر «إنهاء» لإيقاف المحادثة الصوتية والعودة بالكامل إلى نمط الكتابة النصية.











الوضع الصوتي الموحّد يصبح الإعداد الافتراضي للجميع

هذا الوضع الصوتي المحدَّث أصبح الإعداد الافتراضي الجديد، وبدأ بالفعل في الوصول إلى جميع المستخدمين على الويب وتطبيقات الهواتف المحمولة.



ولمن يفضّلون التجربة القديمة المنفصلة للصوت، ما زال بإمكانهم العودة إليها من خلال الإعدادات، حيث يمكن تفعيل خيار «الوضع المنفصل» ضمن قسم «وضع الصوت» (Voice Mode).

إسلام العبادي(أبوظبي)



